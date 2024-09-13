Володин: Запад пытается скрыть желание участвовать в военных действиях против РФ

В действительности США и их союзники пытаются "сами себе разрешить осуществить акты агрессии при помощи ракет в отношении России"

13 сентября 2024, 20:29, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin

Запад пытается закамуфлировать желание участвовать в военных действиях против РФ, активно рассуждая о применении дальнобойных ракет. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"США, Германия, Англия, Франция обсуждают возможность нанесения ударов дальнобойным оружием по территории нашей страны. Это не что иное, как попытка закамуфлировать и скрыть свое непосредственное участие в военных действиях", – написал он.

Володин добавил, что в действительности США и их союзники пытаются "сами себе разрешить осуществить акты агрессии при помощи ракет в отношении России". Политик отметил, что вместе с этим Пентагон анализирует последствия ядерного взрыва в Европе, что является прямым доказательством участия НАТО в конфликте.

"Раньше это были советники и инструкторы, теперь – наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы", – добавил спикер Госдумы.