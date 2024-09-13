Володин: Запад пытается скрыть желание участвовать в военных действиях против РФ
В действительности США и их союзники пытаются "сами себе разрешить осуществить акты агрессии при помощи ракет в отношении России"
13 сентября 2024, 20:29, ИА Амител
Запад пытается закамуфлировать желание участвовать в военных действиях против РФ, активно рассуждая о применении дальнобойных ракет. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"США, Германия, Англия, Франция обсуждают возможность нанесения ударов дальнобойным оружием по территории нашей страны. Это не что иное, как попытка закамуфлировать и скрыть свое непосредственное участие в военных действиях", – написал он.
Володин добавил, что в действительности США и их союзники пытаются "сами себе разрешить осуществить акты агрессии при помощи ракет в отношении России". Политик отметил, что вместе с этим Пентагон анализирует последствия ядерного взрыва в Европе, что является прямым доказательством участия НАТО в конфликте.
"Раньше это были советники и инструкторы, теперь – наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы", – добавил спикер Госдумы.
21:02:10 13-09-2024
Да-да хотят но очень - очень боятся!!!
У нас ведь вторая армия в мире , а экономика одна из первых.
И это мы ещё не начинали конечно
21:50:45 13-09-2024
Гость (21:02:10 13-09-2024) Да-да хотят но очень - очень боятся!!!У нас ведь вторая ... Где то я это уже слыхал
01:40:47 14-09-2024
Кто агрессию совершил, тому она поделом и аукается! Клин клином вышибают...