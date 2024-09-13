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Володин: Запад пытается скрыть желание участвовать в военных действиях против РФ

В действительности США и их союзники пытаются "сами себе разрешить осуществить акты агрессии при помощи ракет в отношении России"

13 сентября 2024, 20:29, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin
Вячеслав Володин / Фото: t.me/vv_volodin

Запад пытается закамуфлировать желание участвовать в военных действиях против РФ, активно рассуждая о применении дальнобойных ракет. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"США, Германия, Англия, Франция обсуждают возможность нанесения ударов дальнобойным оружием по территории нашей страны. Это не что иное, как попытка закамуфлировать и скрыть свое непосредственное участие в военных действиях", – написал он.

Володин добавил, что в действительности США и их союзники пытаются "сами себе разрешить осуществить акты агрессии при помощи ракет в отношении России". Политик отметил, что вместе с этим Пентагон анализирует последствия ядерного взрыва в Европе, что является прямым доказательством участия НАТО в конфликте.

"Раньше это были советники и инструкторы, теперь – наемники и целые подразделения, использующие натовское вооружение. Они определяют, на какие города нашей страны будут совершены нападения, согласовывают военные действия и отдают приказы", – добавил спикер Госдумы.

Происшествия

Комментарии 3

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Гость

21:02:10 13-09-2024

Да-да хотят но очень - очень боятся!!!
У нас ведь вторая армия в мире , а экономика одна из первых.
И это мы ещё не начинали конечно

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Гость

21:50:45 13-09-2024

Гость (21:02:10 13-09-2024) Да-да хотят но очень - очень боятся!!!У нас ведь вторая ... Где то я это уже слыхал

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Гость

01:40:47 14-09-2024

Кто агрессию совершил, тому она поделом и аукается! Клин клином вышибают...

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