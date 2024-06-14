Володин заявил, что не только Россия отказалась от "токсичного" доллара

По его словам, это также сделали в ряде стран БРИКС

14 июня 2024, 14:16, ИА Амител

Доллар / Фото: pxhere.com/ru/photo/613440

США подорвали доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя санкции против российских финансовых институтов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил неизбежность мировой дедолларизации и назвал американскую нацвалюту токсичной. По словам Володина, не только Россия, но и другие страны, в том числе БРИКС, отказываются от доллара. Председатель Госдумы заявил, что воровство золотовалютных резервов, вводимые ограничения на проведение платежей и незаконные санкции должны заставить другие государства задуматься о надежности хранения средств в долларах.

По мнению Володина, окончательно доверие к американской валюте подорвали введением незаконных санкций. Он также отметил, что США не добьются желаемого эффекта от санкций.