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Володин заявил, что не только Россия отказалась от "токсичного" доллара

По его словам, это также сделали в ряде стран БРИКС

14 июня 2024, 14:16, ИА Амител

Доллар / Фото: pxhere.com/ru/photo/613440
Доллар / Фото: pxhere.com/ru/photo/613440

США подорвали доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя санкции против российских финансовых институтов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил неизбежность мировой дедолларизации и назвал американскую нацвалюту токсичной. По словам Володина, не только Россия, но и другие страны, в том числе БРИКС, отказываются от доллара. Председатель Госдумы заявил, что воровство золотовалютных резервов, вводимые ограничения на проведение платежей и незаконные санкции должны заставить другие государства задуматься о надежности хранения средств в долларах.

По мнению Володина, окончательно доверие к американской валюте подорвали введением незаконных санкций. Он также отметил, что США не добьются желаемого эффекта от санкций.

Политика доллар

Комментарии 7

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Гость

14:49:20 14-06-2024

А почему бы нашей стране самой не напечатать миллиард долларов в мелких купюрах и вбросить на мировой рынок и пустив панику - избавляйтесь от бакса

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Гость

09:06:33 15-06-2024

Гость (14:49:20 14-06-2024) А почему бы нашей стране самой не напечатать миллиард доллар... Штаты вбрасывают триллионами, поэтому не стоит мелочиться))) Размывать доллар нужно! В мировых масштабах чтобы инфляция была двухзначная))) Этот эффект покруче ядерного взрыва будет.

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Гость

15:42:37 14-06-2024

Занзибар, Чад, Гондурас? Друзья наши?

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гость

16:29:51 14-06-2024

Наверняка и весь российский список Форбс отказался от доллара.

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Гость

16:39:57 14-06-2024

Огласите весь список от чего России пришлось отказаться.

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Андрей

23:07:49 14-06-2024

Огласите, где можно в качестве мусора подсобрать отказные доллары. Могу там дворником наняться почти даром.

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Дима

18:57:32 16-06-2024

И что? цены упали в 5 раз? или еще поднимут на столько же?

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