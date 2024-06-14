Володин заявил, что не только Россия отказалась от "токсичного" доллара
По его словам, это также сделали в ряде стран БРИКС
14 июня 2024, 14:16, ИА Амител
США подорвали доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя санкции против российских финансовых институтов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он отметил неизбежность мировой дедолларизации и назвал американскую нацвалюту токсичной. По словам Володина, не только Россия, но и другие страны, в том числе БРИКС, отказываются от доллара. Председатель Госдумы заявил, что воровство золотовалютных резервов, вводимые ограничения на проведение платежей и незаконные санкции должны заставить другие государства задуматься о надежности хранения средств в долларах.
По мнению Володина, окончательно доверие к американской валюте подорвали введением незаконных санкций. Он также отметил, что США не добьются желаемого эффекта от санкций.
14:49:20 14-06-2024
А почему бы нашей стране самой не напечатать миллиард долларов в мелких купюрах и вбросить на мировой рынок и пустив панику - избавляйтесь от бакса
09:06:33 15-06-2024
Гость (14:49:20 14-06-2024) А почему бы нашей стране самой не напечатать миллиард доллар... Штаты вбрасывают триллионами, поэтому не стоит мелочиться))) Размывать доллар нужно! В мировых масштабах чтобы инфляция была двухзначная))) Этот эффект покруче ядерного взрыва будет.
15:42:37 14-06-2024
Занзибар, Чад, Гондурас? Друзья наши?
16:29:51 14-06-2024
Наверняка и весь российский список Форбс отказался от доллара.
16:39:57 14-06-2024
Огласите весь список от чего России пришлось отказаться.
23:07:49 14-06-2024
Огласите, где можно в качестве мусора подсобрать отказные доллары. Могу там дворником наняться почти даром.
18:57:32 16-06-2024
И что? цены упали в 5 раз? или еще поднимут на столько же?