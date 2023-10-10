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Володин жестко предупредил поддержавших Украину релокантов и пообещал им "Магадан"

По его словам, уехавшие из страны и "совершившие подлые поступки" граждане России должны понимать, что на родине их не только не ждут, но и могут "наказать"

10 октября 2023, 23:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Релокантам, уехавшим из России и поддержавшим нацистский киевский режим, "обеспечен Магадан". Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба Госдумы.

По его словам, уехавшие из страны и "совершившие подлые поступки" граждане России должны понимать, что на родине их не только не ждут, но и могут "наказать". Он уточнил, что речь идет о тех, кто открыто высказывался в поддержку украинских властей и радовался террористическим атакам Киева на российские регионы.

"Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен", – заявил Володин.Спикер Госдумы добавил, что в России релоканты и не нужны, из-за чего следует сделать все необходимое, чтобы таких людей в России больше не оказалось и они остались там, куда уехали.

Госдума Мигранты

Комментарии 10

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гость

01:20:57 11-10-2023

Мечущийся из Англии в Израиль и с Израиля в РФ релакант-олигарх фридман ,не то чтоб сочувсвтвующий , а материально помогавший ВСУ -разве не совершил подлого поступка ,достойного Магадана ? Или для ,,СВОИХ,, у вас за подобное - ордена и награды !?

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Гость

09:03:26 11-10-2023

гость (01:20:57 11-10-2023) Мечущийся из Англии в Израиль и с Израиля в РФ релак... Своих не бросают.

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Гость

02:58:54 11-10-2023

Перебещики.

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Гость

03:09:00 11-10-2023

А что ни сразу в БарнАул ?

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Гость

06:37:34 11-10-2023

Главное, чтобы это не осталось только словами.

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Гость

07:44:05 11-10-2023

Гость (06:37:34 11-10-2023) Главное, чтобы это не осталось только словами.... останется словами для своих олигархов, те могут делать что угодно, и где угодно, а на мелких сошках как раз и отыграются, чтобы показать всю "законность" нашего государства. Папа с сыном с горного региона не дадут соврать.

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Гость

07:46:49 11-10-2023

Так они это понимают, поэтому и ждут победы НАТО

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Гость

08:14:26 11-10-2023

Это скорее всего не Фридману, это он Галкиным сказал. Ну может еще Чубайсу. Но Чубайс это и без него знал. А если НАТО победит, то вообще Чубайс будет решать, где кому жить

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Гость

08:25:42 11-10-2023

А есть кто бежит обратно, хоть бы фамилии назвал, на сколько мне известно только Фридман.

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александр

11:47:10 11-10-2023

надо писать не "релоканты", а перебежчики, предатели! и их надо лишать гражданства и конфисковывать имущество, а не Магадан ими загаживать.

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