Володин жестко предупредил поддержавших Украину релокантов и пообещал им "Магадан"

По его словам, уехавшие из страны и "совершившие подлые поступки" граждане России должны понимать, что на родине их не только не ждут, но и могут "наказать"

10 октября 2023, 23:32, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Релокантам, уехавшим из России и поддержавшим нацистский киевский режим, "обеспечен Магадан". Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба Госдумы.

По его словам, уехавшие из страны и "совершившие подлые поступки" граждане России должны понимать, что на родине их не только не ждут, но и могут "наказать". Он уточнил, что речь идет о тех, кто открыто высказывался в поддержку украинских властей и радовался террористическим атакам Киева на российские регионы.

"Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен", – заявил Володин.Спикер Госдумы добавил, что в России релоканты и не нужны, из-за чего следует сделать все необходимое, чтобы таких людей в России больше не оказалось и они остались там, куда уехали.