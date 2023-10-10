Володин жестко предупредил поддержавших Украину релокантов и пообещал им "Магадан"
По его словам, уехавшие из страны и "совершившие подлые поступки" граждане России должны понимать, что на родине их не только не ждут, но и могут "наказать"
10 октября 2023, 23:32, ИА Амител
Релокантам, уехавшим из России и поддержавшим нацистский киевский режим, "обеспечен Магадан". Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщает пресс-служба Госдумы.
По его словам, уехавшие из страны и "совершившие подлые поступки" граждане России должны понимать, что на родине их не только не ждут, но и могут "наказать". Он уточнил, что речь идет о тех, кто открыто высказывался в поддержку украинских властей и радовался террористическим атакам Киева на российские регионы.
"Но если он приедет сюда, Магадан ему обеспечен", – заявил Володин.Спикер Госдумы добавил, что в России релоканты и не нужны, из-за чего следует сделать все необходимое, чтобы таких людей в России больше не оказалось и они остались там, куда уехали.
01:20:57 11-10-2023
Мечущийся из Англии в Израиль и с Израиля в РФ релакант-олигарх фридман ,не то чтоб сочувсвтвующий , а материально помогавший ВСУ -разве не совершил подлого поступка ,достойного Магадана ? Или для ,,СВОИХ,, у вас за подобное - ордена и награды !?
09:03:26 11-10-2023
гость (01:20:57 11-10-2023) Мечущийся из Англии в Израиль и с Израиля в РФ релак... Своих не бросают.
02:58:54 11-10-2023
Перебещики.
03:09:00 11-10-2023
А что ни сразу в БарнАул ?
06:37:34 11-10-2023
Главное, чтобы это не осталось только словами.
07:44:05 11-10-2023
Гость (06:37:34 11-10-2023) Главное, чтобы это не осталось только словами.... останется словами для своих олигархов, те могут делать что угодно, и где угодно, а на мелких сошках как раз и отыграются, чтобы показать всю "законность" нашего государства. Папа с сыном с горного региона не дадут соврать.
07:46:49 11-10-2023
Так они это понимают, поэтому и ждут победы НАТО
08:14:26 11-10-2023
Это скорее всего не Фридману, это он Галкиным сказал. Ну может еще Чубайсу. Но Чубайс это и без него знал. А если НАТО победит, то вообще Чубайс будет решать, где кому жить
08:25:42 11-10-2023
А есть кто бежит обратно, хоть бы фамилии назвал, на сколько мне известно только Фридман.
11:47:10 11-10-2023
надо писать не "релоканты", а перебежчики, предатели! и их надо лишать гражданства и конфисковывать имущество, а не Магадан ими загаживать.