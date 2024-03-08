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Волонтер из Алтайского края погиб при доставке гуманитарного груза на СВО

Машина, в которой ехал мужчина, попала в ДТП

08 марта 2024, 18:40, ИА Амител

Сергей Лунев / Фото: "Инцидент Барнаул"
Сергей Лунев / Фото: "Инцидент Барнаул"

Волонтер из Алтайского края Сергей Лунев погиб во время доставки гуманитарного груза в зону СВО. Об этом сообщает администрация Волчихинского района.

По данным ГИБДД, Лунев скончался в результате массовой аварии на трассе. В автомобиль, на котором двигался Сергей, ударилась "Лада", после чего машину волонтера отбросило в КамАЗ. Активист не доехал 100 километров до зоны СВО.

Сергей Лунев основал движение "Возрождению – Быть! Алтайский край".

"Сергея Владимировича запомним как выдающегося лидера, который внес огромный вклад в наше общество", – отметили в администрации района.

ДТП Алтайский край

Комментарии 7

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Владимир

19:15:51 08-03-2024

Почему Бог выбирает лучших или они ему то же нужны?ОЧЕНЬ жаль,соболезнуем всей семьей!

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Женя

06:26:34 09-03-2024

Владимир (19:15:51 08-03-2024) Почему Бог выбирает лучших или они ему то же нужны?ОЧЕНЬ жал... В Библии написано: И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — благорасположение, но время и случай для всех их.

А Бог будет судить потом по земной жизни человека, и никто из нас не знает как жил человек и что он сделал в своей жизни. Поэтому также и написано "не суди" !

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Гость

21:13:03 08-03-2024

Владимир, если ты знаешь Бога, то Бог никого не забирает, это прерогатива Сатаны - Дьявола, ибо он пока правит на земле.

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Дядька

22:02:27 08-03-2024

Мир ему! Вечная память.

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Гость

22:08:45 08-03-2024

Он воевал или волонтёрил ?

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Гость

07:28:48 25-03-2024

Гость (22:08:45 08-03-2024) Он воевал или волонтёрил ?... Сергей Владимирович занимался волонтерством, хоть и не служил, оставаться в стороне не желал, также как и все наши ребята за ленточкой отдал жизнь за Родину!

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Дядька

22:28:06 08-03-2024

Соболезную!!!

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