Волонтер из Алтайского края погиб при доставке гуманитарного груза на СВО
Машина, в которой ехал мужчина, попала в ДТП
08 марта 2024, 18:40, ИА Амител
Сергей Лунев / Фото: "Инцидент Барнаул"
Волонтер из Алтайского края Сергей Лунев погиб во время доставки гуманитарного груза в зону СВО. Об этом сообщает администрация Волчихинского района.
По данным ГИБДД, Лунев скончался в результате массовой аварии на трассе. В автомобиль, на котором двигался Сергей, ударилась "Лада", после чего машину волонтера отбросило в КамАЗ. Активист не доехал 100 километров до зоны СВО.
Сергей Лунев основал движение "Возрождению – Быть! Алтайский край".
"Сергея Владимировича запомним как выдающегося лидера, который внес огромный вклад в наше общество", – отметили в администрации района.
19:15:51 08-03-2024
Почему Бог выбирает лучших или они ему то же нужны?ОЧЕНЬ жаль,соболезнуем всей семьей!
06:26:34 09-03-2024
Владимир (19:15:51 08-03-2024) Почему Бог выбирает лучших или они ему то же нужны?ОЧЕНЬ жал... В Библии написано: И обратился я, и видел под солнцем, что не проворным достается успешный бег, не храбрым — победа, не мудрым — хлеб, и не у разумных — богатство, и не искусным — благорасположение, но время и случай для всех их.
А Бог будет судить потом по земной жизни человека, и никто из нас не знает как жил человек и что он сделал в своей жизни. Поэтому также и написано "не суди" !
21:13:03 08-03-2024
Владимир, если ты знаешь Бога, то Бог никого не забирает, это прерогатива Сатаны - Дьявола, ибо он пока правит на земле.
22:02:27 08-03-2024
Мир ему! Вечная память.
22:08:45 08-03-2024
Он воевал или волонтёрил ?
07:28:48 25-03-2024
Гость (22:08:45 08-03-2024) Он воевал или волонтёрил ?... Сергей Владимирович занимался волонтерством, хоть и не служил, оставаться в стороне не желал, также как и все наши ребята за ленточкой отдал жизнь за Родину!
22:28:06 08-03-2024
Соболезную!!!