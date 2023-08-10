Волонтеры нашли девочку, пропавшую в Тогульском районе
Она потерялась в лесу
10 августа 2023, 08:34, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае нашли 12-летнюю девочку, потерявшуюся в Тогульском районе. Об этом рассказали в региональном СК.
Напомним, что о пропаже ребенка стало известно 9 августа. Школьница с родителями уехала в село Верх-Коптелка, вышла прогуляться и пропала.
Волонтеры нашли ее в лесу и передали родителям. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.
Следователи проверят, как ребенок содержался в семье и в каких условиях жил.
09:03:31 10-08-2023
"Следователи проверят, как ребенок содержался в семье и в каких условиях жил. " Эти не упустят "палку" срубить. (Заметьте, не полицаи нашли ребёнка...)
09:35:52 10-08-2023
Гость (09:03:31 10-08-2023) "Следователи проверят, как ребенок содержался в семье и в ка... Зачем писать бред, волонтеры не занимаются расследованиями.
10:12:23 10-08-2023
летняя "морозко" получилась?
11:13:38 10-08-2023
довольно быстро нашлась