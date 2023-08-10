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Волонтеры нашли девочку, пропавшую в Тогульском районе

Она потерялась в лесу

10 августа 2023, 08:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Алтайском крае нашли 12-летнюю девочку, потерявшуюся в Тогульском районе. Об этом рассказали в региональном СК.

Напомним, что о пропаже ребенка стало известно 9 августа. Школьница с родителями уехала в село Верх-Коптелка, вышла прогуляться и пропала. 

Волонтеры нашли ее в лесу и передали родителям. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Следователи проверят, как ребенок содержался в семье и в каких условиях жил. 

Алтайский край Происшествия

Комментарии 4

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Гость

09:03:31 10-08-2023

"Следователи проверят, как ребенок содержался в семье и в каких условиях жил. " Эти не упустят "палку" срубить. (Заметьте, не полицаи нашли ребёнка...)

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Гость

09:35:52 10-08-2023

Гость (09:03:31 10-08-2023) "Следователи проверят, как ребенок содержался в семье и в ка... Зачем писать бред, волонтеры не занимаются расследованиями.

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гость

10:12:23 10-08-2023

летняя "морозко" получилась?

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хорошо

11:13:38 10-08-2023

довольно быстро нашлась

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