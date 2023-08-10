Волонтеры нашли девочку, пропавшую в Тогульском районе

Она потерялась в лесу

10 августа 2023, 08:34, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае нашли 12-летнюю девочку, потерявшуюся в Тогульском районе. Об этом рассказали в региональном СК.

Напомним, что о пропаже ребенка стало известно 9 августа. Школьница с родителями уехала в село Верх-Коптелка, вышла прогуляться и пропала.

Волонтеры нашли ее в лесу и передали родителям. Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.

Следователи проверят, как ребенок содержался в семье и в каких условиях жил.