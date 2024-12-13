Волонтеры "Ростелекома" рассказали школьникам и студентам о кибербуллинге

Более 300 учеников узнали о рисках в интернете

13 декабря 2024, 11:00, ИА Амител

Ученики лицея / Фото: ПАО "Ростелеком"

В рамках месяца кибербезопасности волонтеры "Ростелекома" провели серию интерактивных уроков по правилам безопасного поведения в интернете для более чем 300 учащихся начальных классов городского лицея № 123 и студентов Барнаульского государственного педагогического колледжа имени В.К. Штильке (БГПК).

Занятия, построенные на материалах онлайн-платформы "Лицей" и проектах федерального "Альянса по защите детей в цифровой среде", охватили актуальные темы кибербезопасности: от кибербуллинга и фейков до цифровой гигиены в социальных сетях и создания надежных паролей.

Школьники с азартом разгадывали ребусы, решали задачи из "вопросов в конверте", отвечали на вопросы викторины.

"Маленькие лицеисты на уроках были очень активные и вовлеченные, постоянно тянули руки, рассказывали свои истории общения в цифровой среде. В колледже разговор был более серьезный, так как подростки уже и сами не раз сталкивались с онлайн-мошенниками и успели побывать в различных опасных ситуациях", – отметила ведущий специалист отдела продаж Алтайского филиала "Ростелекома" Полина Азмеева.

Заместитель директора по воспитательной работе БГПК имени В.К. Штильке Сергей Чекушин подчеркнул актуальность подобных мероприятий.

"Данное направление в работе со студентами и преподавателями колледжа сейчас очень актуально. Презентация была сделана хорошо и красочно, студентам "зашел" формат интенсива обратной связи", – сказал Сергей Чекушин.

И добавил, что в колледже тоже есть дружина по кибербезопасности. И было бы хорошо объединить усилия вместе с "Ростелекомом" по просвещению населения.

В ходе встреч волонтеры не только осветили важные аспекты кибербезопасности, но и представили школьникам образовательную платформу "Лицей" от "Ростелекома", а также рассказали о возможностях подработки и трудоустройства в федеральную компанию.