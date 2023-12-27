Волшебная сказка под Новый год: как Дед Мороз пересел на новенький EXEED
С автоцентром "Альбион-Моторс" чудеса случаются чаще
27 декабря 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8K7oTY
В преддверии Нового года, когда сердца людей наполняются ожиданием чудес и волшебства, особенно ярко ощущается атмосфера магии и сказки. Обыденные вещи обретают новый смысл и становятся частью удивительного мира, полного чудес и загадок. Именно в это время мечты и самые заветные желания сбываются.
Вот и Барнаул превратился в волшебную страну, где произошло настоящее чудо с самим Дедом Морозом благодаря автоцентру "Альбион-Моторс" и его волшебным эльфам. У дедушки появился новенький автомобиль премиум класса – EXEED*. Такая сказка может стать реальностью для каждого, достаточно лишь поверить в свои силы и не бояться мечтать.
Автосалон "Альбион-Моторс", официальный дилер EXEED в Алтайском крае
Адрес: Барнаул, проспект Калинина, 15е
"ВКонтакте"
Видео "Альбион-Моторс" при поддержке съемочной группы digital-агентства ZAVOD*
*EXEED ("Эксид"); digital-агентство ZAVOD ("диджитал-агентство ЗАВОД")
ООО "Альбион-Моторс"Реклама
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