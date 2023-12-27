Волшебная сказка под Новый год: как Дед Мороз пересел на новенький EXEED

С автоцентром "Альбион-Моторс" чудеса случаются чаще

27 декабря 2023, 13:00, ИА Амител erid: LjN8K7oTY

Новогодняя елка / Фото из фотобанка EXEED

В преддверии Нового года, когда сердца людей наполняются ожиданием чудес и волшебства, особенно ярко ощущается атмосфера магии и сказки. Обыденные вещи обретают новый смысл и становятся частью удивительного мира, полного чудес и загадок. Именно в это время мечты и самые заветные желания сбываются.

Вот и Барнаул превратился в волшебную страну, где произошло настоящее чудо с самим Дедом Морозом благодаря автоцентру "Альбион-Моторс" и его волшебным эльфам. У дедушки появился новенький автомобиль премиум класса ­– EXEED*. Такая сказка может стать реальностью для каждого, достаточно лишь поверить в свои силы и не бояться мечтать.

Автосалон "Альбион-Моторс", официальный дилер EXEED в Алтайском крае

Адрес: Барнаул, проспект Калинина, 15е

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Видео "Альбион-Моторс" при поддержке съемочной группы digital-агентства ZAVOD*

*EXEED ("Эксид"); digital-агентство ZAVOD ("диджитал-агентство ЗАВОД")

ООО "Альбион-Моторс"

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