Волшебный взмах крыльев. В Барнаул приехала выставка живых тропических бабочек

Посетители смогут познакомиться с крылатыми красавицами со всего мира

10 апреля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8K6ord

Бабочка / Фото предоставлено организатором выставки

Все знают, что бабочки обитают почти во всех уголках земного шара. Но в живой природе редко кто наблюдал их в большом количестве одновременно. А посетители экспозиции в Барнауле смогут увидеть около 70 видов ярких красавиц, порхающих в свободном полете. А также узнать обо всех этапах жизни этих прекрасных существ. Один взмах крыльев и мир вокруг уже никогда не будет прежним. Крылатые красавицы со всех уголков планеты перенесут гостей в тропический рай. С 20 апреля по 19 мая 2024 года в ТВК "Гранд Aрена" будет работать выставка "Планета живых бабочек".

В стоимость билета входит:

до 70 разных бабочек в свободном полете;

возможность увидеть весь жизненный цикл бабочки;

бесплатная фото- и видеосъемка.

Посетители смогут фотографировать бабочек и снимать на видео, однако трогать их не стоит. Этим хрупким существам легко причинить вред. А потому консультанты помогут посадить бабочку на гостя, чтобы тот мог сделать удивительное фото.

Выставка будет работать в ТВК "Гранд Арена" ежедневно с 11:00 до 20:00, среда – выходной.

Бабочки / Фото предоставлены организатором выставки

Узнать подробнее и купить билет можно на сайте. Детский билет – с 4 до 14 лет. Дети до 3 лет включительно проходят бесплатно.

Выставка "Планета живых бабочек"

Адрес: Барнаул, ТВК "Гранд Арена" (Павловский тракт, 180, 2 этаж)

Режим работы: ежедневно с 11:00 до 20:00, среда – выходной.

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ИП Погребной Семен Олегович

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