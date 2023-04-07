Проект развития территории от центра до берега Оби впервые предложили более 80 лет назад

07 апреля 2023, 08:33, ИА Амител



















































Проект ЖК на пр. Сибирском / Фото: ООО "Гафит" / Предоставлено администрацией г. Барнаула

На месте частного сектора на проспекте Комсомольском запроектировали крупный ЖК. Он состоит из четырёх многоэтажек, двухуровневой подземной стоянки, на крыше которой расположен двор. Проект презентовали на градсовете 6 апреля. Авторы эскизов заверили: квартал станет началом развития Обского бульвара – улицы от проспекта Комсомольского с выходом к Оби. Архитекторы отметили, что при создании проекта они опирались на уже утверждённый план застройки бульвара. Это и не понравилось членам градсовета: по мнению большинства, идеи устарели и нуждаются в переосмыслении.

Квартал с комфортом

ЖК заложили в границах улиц Молодёжной, Шевченко, бульвара 9 Января, проспекта Сибирского. Раньше в этом квартале был частный сектор, который инвестор (компания "Сибирь") выкупил. Площадка находится в границах проекта застройки Обского бульвара, разработанного и утверждённого в городе в начале 2000-х. Он предполагает продолжение крошечного Обского бульвара до самого берега Оби, а также появление "шарнира" – планировочного кольца, вокруг которого появляются высотные здания и коммерческие объекты.

Жилой комплекс представлен четырьмя домами повышенной комфортности. В них запроектировали 450 квартир. В некоторых предусмотрены открытые террасы. Квартиры площадью 150 "квадратов" будут в двух уровнях.

Первые этажи домов отданы под коммерческие помещения. На подземной автостоянке заложено 300 машино-мест, ещё 106 – гостевые, вдоль улицы. На эксплуатируемой кровле паркинга и торговой галереи по улице Молодёжной предусмотрено благоустройство и озеленение: дворовые, тематические площадки, зона для дрессировки собак и отдыха.

Авторы ЖК (ООО "Графит") отметили, что при разработке эскизов ориентировались на существующий план застройки. Однако точно ему следовать у архитекторов не получилось. Так, они сместили один из домов, который в документе по планировке был расположен на улице Шевченко.

Также архитекторы добавили в эскизы здание прокуратуры, так как один из участков находится в краевой собственности и выделен под эти цели. В представленном ЖК доля административных помещений намного меньше: по словам авторов, пока этой части города не нужны огромные площади офисов и магазинов.

Утверждённый проект планировки Обского бульвара / Фото: ООО "Гафит" / Предоставлено администрацией г. Барнаула

Но главное изменение коснулось этажности ЖК. Если в утверждённом проекте планировки для выбранного участка заложены дома 9 и 15 этажей, то архитекторы предложили одно из зданий на углу проспекта Сибирского сделать 17-этажным. Объект станет акцентом на обратном замыкании проектируемого Обского бульвара (со стороны Оби).

Сейчас инвестор решает вопрос о переносе ЛЭП, которая проходит по участку. Одно из озвученных предложений – монтаж кабелей в землю. В Барнауле ещё никто так не делал.

"Другие времена и задачи"

Обской бульвар – это долгожданный для города проект, отметили члены градсовета. Однако, по их мнению, существующий проект планировки, на который опирались авторы ЖК, должен быть переделан. Он и морально, и технически устарел.

"Этот проект планировки был разработан четверть века назад в условиях, когда были совсем другие технологии подготовки разрешительной документации. Почему он не был реализован? Одна из причин заключается в том, что его воплощение сопряжено с громадными проблемами: появился новый Земельный кодекс, новое земельное законодательство. Практически невозможно организовать реализацию, когда трассы Обского бульвара сделаны под углом и все участки надо "резать" под углом. Сложно их объединять, необходимо перекраивать существующие улицы, инженерные сети, которые снабжают всю застройку Обского бульвара", – сказал экс главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

Проект ЖК на пр. Сибирском / Фото: ООО "Гафит" / Предоставлено администрацией г. Барнаула

Он считает, что в новом документе нужно отказаться от "шарнира", вернуться к проектному решению, которое существовало в 70-80 годы, и организовать "пробивку" бульвара вдоль существующих улиц и сетей.

"Я к этому пришёл постепенно, в процессе реализации городских идей. Проектное решение красивое, эффектное, выразительное. Всё бы хорошо, если бы не необходимость переработать в корне концепцию Обского бульвара", – сказал Боженко.

Член градсовета Евгений Носенко усомнился в необходимости строительства кольца. Он считает, что это решение подходит для оживлённых магистралей, но не для небольших улиц.

По мнению руководителя творческой мастерской Петра Анисифорова, проект планировки Обского бульвара нужно проанализировать, так как теперь "другие времена и задачи".

Замглавы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров пояснил: архитекторы ЖК отталкивались от существующих решений по рекомендации мэрии. Чиновники посчитали, что это наиболее удачно для одного из самых обсуждаемых проектов в городе. Однако мэрия готова провести совещание, чтобы обсудить перспективы бульвара. А представленный проект ЖК решено согласовать.

"Вопрос изменения проекта планировки – на поверхности. Нужно к нему бережно и аккуратно подходить, привлечь архитекторов и посмотреть, как правильно этот вопрос преподнести. Предлагаю проект ЖК поддержать, а по Обскому бульвару проведём отдельное совещание. Послушаем предложения архитекторов, строителей, общественности", – резюмировал чиновник.

Сколько разработано вариантов застройки Обского бульвара?

Проекты развития этой территории разрабатывали несколько раз. Впервые – в конце 30-х, затем продолжили в 60-х годах XX века. На берегу реки планировали создать террасы, набережную, а на территории Обского бульвара, кроме жилья, предполагалось возведение гостиницы, клуба, торгового центра. На берегу Оби хотели построить 24-этажную гостиницу и смотровую площадку. От неё планировали прокинуть пешеходный мост к острову Побочень.

В 1981 году в Барнауле проходил конкурс по обустройству центра Барнаула. В нём победили московские архитекторы, предложившие выход к пойме реки через Обской бульвар – параллельно улице Молодёжной. Однако построить удалось только начало Обского бульвара –от пр. Ленина до пр. Комсомольского. Далее строительство остановилось: нужно было возвести подпорную стену для укрепления берега, а средств на это не было.

Планировочные идеи, заложенные зодчими в прошлом веке, "перекочевали" в проект 2003 года. Его разработали по заказу компании "Барнаулкапстрой". Согласно документу, выход к Оби предложено повернуть на восток.

Проект 2003 года стал основой для последнего разработанного варианта развития Обского бульвара, который был выполнен компанией "ЛиК" в 2006 году. Архитекторы предложили возвести пешеходную улицу на эстакаде, четырёхъярусные подземные парковки – под дорогой, высотные дома необычной архитектуры с видом на пойму реки и огромный храм с видом на здание администрации края.