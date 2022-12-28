Какая погода будет в новогоднюю ночь в Алтайском крае и стоит ли ждать сибирских морозов на каникулах?

В большинстве из дней на новогодних каникулах будет идти снег

28 декабря 2022, 06:17, Ирина Киселева

Фото: unsplash.com

Погода в новогоднюю ночь в Алтайском крае должна выдаться просто волшебной: на большей части края ожидается снегопад, а столбики термометров покажут -8...-13 градусов. В первый день нового года температура будет колебаться от -3 до -8 градусов, сообщила amic.ru начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального ЦГМС Людмила Сырых.

«На большей части региона будет идти снегопад небольшой и умеренной интенсивности. Во второй половине дня 1 января интенсивность осадков по югу увеличится, а также усилятся порывы ветра до 15 метров в секунду. Может подняться небольшая метель. Такая снежная и европейская зима продержится все праздники. Возможно небольшое понижение температуры на 5-7 градусов, но сибирских морозов, как в начале декабря, мы не ждем», — рассказала синоптик.

Морозы немного усилятся лишь 2 января и в ночь на 3 января. Температура в ночные часы будет колебаться от -13 до -20 градусов. Днем ожидается -8...-15. Но уже днем 3 января на регион начнут оказывать влияние атмосферные фронты очередного северо-атлантического циклона.

«По предварительному прогнозу, с 4 по 6 января ожидается штормовая погода. Возможен снегопад, местами мокрый снег, в основном сильной интенсивности. С усилением ветра местами поднимется метель, где температуры будут еще минусовые. В ряде районов 5 января даже возможна оттепель», — говорит Людмила Сырых.