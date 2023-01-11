Когда старый Новый год в 2023 году, как его отмечают и будем ли мы отдыхать в этот день?

Нового года много не бывает, поэтому некоторые отмечают его дважды

11 января 2023, 14:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Новый год для большинства — главный праздник. Мы начинаем ждать его задолго до 31 декабря, а затем ярко отмечаем в кругу самых близких и любимых. Впрочем, проходит торжество очень быстро, а затем начинаются рабочие будни. Но далеко не все согласны с таким положением дел. Есть в России те, кто также празднует и старый Новый год.

О том, что это за праздник, когда старый Новый год в 2023 году и будет ли этот день официальным выходным, — в материале amic.ru.

1 Стоп, старый Новый год — это вообще как? Так называют неофициальный праздник — «клон» привычного нам Нового года. Старый Новый год появился в начале прошлого века из-за путаницы в календарях. Дело в том, что в 1918 году наша страна перешла с юлианской календарной системы на григорианскую, по которой уже жили в большинстве стран мира. Разница между календарями составляла 13 дней, а переход был необходим, чтобы без проблем вести международные дела. Так вот, в результате перехода после 1 января 1918 года сразу наступило 14 января. Таким образом, наша страна «проспала» 13 дней, но зато синхронизировалась с Европой. Тогда же родилась традиция отмечать некоторые праздники дважды: по старому и по новому стилю. Так вышло и с Новым годом: сначала по привычке, а затем из уважения некоторые отмечают не только Новый год, но и старый Новый год.

2 Какого числа Старый Новый год в 2023 году? Старый Новый год всегда отмечают в одно и то же время — в ночь с 13 на 14 января. Торжество наступает ровно через 13 дней после «классического» Нового года.

3 Какой это будет день недели? В 2023 году 13 января выпадает на пятницу.

4 Какие традиции есть на 14 января? На Руси 14 января называли Васильевым днём. Православная церковь в эту дату чтит память святого Василия Великого, архиепископа Кесарии Каппадокийской. Вечер накануне праздника именовали Васильевым вечером. Торжество отмечали с размахом. Люди покупали (или шили) себе красивую одежду, наряжались, а на стол ставили всё самое вкусное и дорогое. Обязательно к ужину подавали блюда из свинины: например, запечённого поросёнка. Считалось, что если выполнить все эти пункты, семья хозяев весь год будет жить в достатке. Некоторые традиции Васильева дня перекочевали затем и в обычаи старого Нового года. Например, в некоторых регионах России принято колядовать в этот вечер. Люди навещают соседей и друзей, поют песни и желают им благополучия. Хозяева же в ответ дают гостям вкусности и подарки. А ещё вечер 13 января считался в народе подходящим для самого точного гадания. Девушки в этот день гадали на суженого.

5 Как старый Новый год отмечают сейчас? В большинстве семей — чисто символически. Это не отдельное торжество, а, скорее, возможность продлить праздничное настроение и «доотмечать» настоящий Новый год. Например, можно увидеться с теми, с кем не получилось 31 декабря. В любом случае, отмечать старый Новый год можно как угодно. Это может быть скромный семейный ужин или же пышное и яркое застолье. Тут уже кому как нравится.