Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной. Как мошенники обманывают доверчивых россиян в канун Нового года?

Аферисты пользуются предновогодним ажиотажем, чтобы заработать при помощи различных схем обмана

27 декабря 2022, 06:26, ИА Амител

Фото: unsplash.com

До Нового года остается всего пять дней, а это значит, что времени на покупку сувениров практически не осталось. В этой предпраздничной суете многие пытаются успеть найти по выгодной цене самые лучшие подарки, чтобы побаловать своих близких. Различные акции и распродажи пользуются большим спросом. Этим ажиотажем среди покупателей пользуются не только продавцы, но и мошенники. Как не попасть на удочку злоумышленников, amic.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

«Липовые» сладости

В полиции констатируют: перед Новым годом активность мошенников начинает резко идти в гору. В интернете появляется огромное количество сайтов и страниц, которые предлагают торты, сладости и цветы, новогодние символы и другие подарки по очень «вкусным ценам». У многих якобы действует даже доставка до двери. Но после денежного перевода за товар, продавец «испаряется». Телефон больше не отвечает, а страницу тут же блокируют.

«Если оптовая цена „сладких подарков“ очень низкая, это может указать как на их возможное низкое качество, так и на отсутствие у потенциального продавца реальных подарков. Это может быть просто приманкой», — отмечают в полиции.

Сайты-двойники известных магазинов в качестве приманки обещают подарки и бонусы. Чтобы получить огромную скидку, мошенники просят заплатить символическую сумму. После оплаты деньги бесследно исчезают.

Чтобы не испортить себе настроение перед праздниками, в правоохранительных органах советуют выбирать проверенные торговые площадки. Перед заказом изучить страницу продавца и обратить внимание на дату появления этого ресурса. Обязательно читайте отзывы других покупателей.

«Звонок директора»

Еще один распространенный способ мошенничества в праздничные дни — заказ через курьера. Схема простая: некий заказчик оформляет доставку через курьерскую службу, к примеру, на дорогого спиртного и конфет. Далее он сообщает свой адрес, но по пути просит курьера пополнить ему баланс на телефоне.

При этом обещают при встрече забрать заказ и вернуть деньги наличными, да еще и с вознаграждением. После того, как курьер перечислит деньги, зачастую, по указанному адресу никакого клиента не оказывается. Люди на месте не имею никакого отношения к заказу, а телефон мошенника перестает отвечать.

«Эта схема называется „звонок директора“. Недавно в Барнауле на эту „удочку“ уже попались несколько таксистов. Незнакомец представлялся по телефону директором предприятия, просил купить продукты и спиртное и привезти на указанный адрес. А по пути еще забросить пять тысяч на телефон. По подозрению в совершении серии подобных преступлений сотрудниками краевого уголовного розыска задержан житель Минеральных вод. Сейчас он под подпиской о невыезде. Расследуется уголовное дело, а сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям и устанавливают общий ущерб», — рассказывают в полиции.

Какие еще уловки сейчас используют мошенники?

Перед Новым годом по-прежнему безотказно работают уже давно известные схемы:

— ваш родственник попал в беду;

— на ваше имя злоумышленники оформили кредит, и надо перевести деньги на безопасный счет;

— вам звонит «сотрудник полиции», «сотрудник службы безопасности банка» «прокурор» или «следователь» и интересуется вашими персональными данными или вкладами.

«Не продолжайте разговор. Просто положите трубку. Новый год — время чудес, но не стоит верить сказкам мошенников», — предостерегают сотрудники полиции.