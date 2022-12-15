Правда ли, что ставить прививку от свиного гриппа уже поздно и она не поможет?

О том, что прививаться уже не нужно, сообщали в Роспотребнадзоре. Тем не менее Владимир Путин всё же вакцинировался. Кто прав?

15 декабря 2022, 14:01, ИА Амител

Фото: amic.ru

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в России растёт примерно на 30-35% в неделю. Об этом 14 декабря заявил президент страны Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства. Причём специалисты чаще всего выявляют вирус свиного гриппа (H1N1), который однажды уже привёл мир к пандемии.

Глава государства так же сообщил, что поставил прививку от гриппа. И это при том, что чуть ранее в Роспотребнадзоре заявили: вакцинироваться уже поздно и не имеет смысла. Так кто же тут прав? О том, поздно ли ставить прививку от гриппа в декабре, — в материале amic.ru.

Правда ли, что Владимир Путин поставил прививку от гриппа?

Да. Президент сам об этом сообщил в ходе совещания с членами российского правительства. Сначала он заслушал доклад главы Роспотребнадзора Анны Поповой по эпидситуации в стране. А затем заметил, что недавно консультировался с ней по поводу необходимости прививки.

«Вот докладываю: вчера сделал», — цитирует Путина РБК.

Членам правительства глава государства посоветовал последовать его примеру. И подчеркнул, что уже утром следующего дня занимался спортом.

«Как обычно, в обычном режиме, всё нормально», — рассказал он о своём самочувствии.

Почему в Роспотребнадзоре сообщили, что вакцинироваться уже поздно?

Действительно, накануне такое заявление сделала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Она подчеркнула, что прививочная кампания от гриппа в российских регионах уже завершена.

«Сейчас уже поздно и не нужно [прививаться от гриппа]. Мы говорим о том, что прививочная кампания в стране завершена», — сообщила санитарный врач.

Попова пояснила, что такая позиция связана с особенностями вакцинации. После укола требуется время на выработку иммунитета. И сейчас этого времени просто нет: эпидподъём в самом разгаре, а специалисты прогнозируют скорый пик заболеваемости. Поэтому в Роспотребнадзоре и считают, что прививаться сейчас уже нецелесообразно.

Когда в России прогнозируют пик заболеваемости свиным гриппом?

По словам Анны Поповой, пик заболеваемости, скорее всего, придётся как раз на новогодние праздники.

И всё же, поздно или не поздно ставить прививку от гриппа?

На самом деле, единого мнения нет. Пусть в Роспотребнадзоре и сообщили, что смысла прививаться уже нет, некоторые специалисты так не считают. Например, профессор Московского института вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов рассказал в беседе с Business FM, что человек вполне может привиться, если посчитает нужным.

«Вакцинация в организованных коллективах, массово всегда делается начиная с конца августа, по сентябрь-октябрь, ну, начало ноября. Когда идёт индивидуально, то есть человек не мог делать себе вакцину, или болел, или не решился, это индивидуальная вакцинация — её можно делать аж до весны. Есть коллективный иммунитет, когда организованно вакцинируются, и есть индивидуально. Здесь как раз идёт речь об индивидуальной вакцинации. Хотите вы делать вакцину — значит, вы идёте или по месту жительства, или, как раньше были пункты по вакцинации, вы получите свою дозу определённой вакцины против гриппа. Вот что имеется в виду. То есть не путать массовую вакцинацию и индивидуальную вакцинацию. Индивидуальная вакцинация больше идёт для людей, которые в группе риска, или болели, или, допустим, человек не находился в городе или не решился, а сейчас хочет вакцинацию. Вот о чём идёт речь», — цитирует учёного Business FM.

Но и к вакцинации в период эпидподъёма нужно подходить очень внимательно. Важно, чтобы накануне прививки у вас не было никаких признаков респираторного заболевания. А после укола следует особо бережно к себе относиться, пока формируется ваш иммунитет. Наилучший вариант — проконсультироваться с врачом перед вакцинацией.

Поможет ли прививка защититься от свиного гриппа?

Да. Вирус H1N1, более известный как свиной грипп, относится к гриппу типа А. Защита от него входит в состав вакцин, которые используют в России. Поэтому если вы прививались от гриппа, то получили иммунитет и к H1N1.

В Роспотребнадзоре пояснили, что из всех, кто заболел ОРВИ в течение нынешнего подъёма, привитых от гриппа — не более 1%.