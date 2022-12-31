Сколько дней мы будем отдыхать на Новый год 2023 и будет ли 31 декабря выходным?

Минтруд РФ представил производственный календарь на следующий год

31 декабря 2022, 14:28, ИА Амител

Фото: amic.ru

До Нового года остались считанные часы — россияне уже накрывают столы, чистят мандарины и смотрят всеми любимые комедии. Впереди нас ждет еще девять выходных — так определено календарем Минтруда.

Рассказываем, сколько дней мы будем отдыхать на новогодних «каникулах» и является ли 31 декабря 2022 года выходным днём.

Сколько дней мы будем отдыхать на Новый год 2023?

В этот раз мы будем отдыхать девять дней на новогодние праздники.

Будет ли 31 декабря 2022 года выходным днём?

Да. Причём никаких решений и постановлений для этого не понадобилось. В 2022 году 31 декабря выпадает на субботу, поэтому мы будем отдыхать.

Какие дни будут выходными на новогодних праздниках?

Начнутся новогодние «каникулы» 31 декабря. Выходными также будут дни с 1 по 8 января. В понедельник, 9 января 2023 года, нужно будет выходить на работу.

Почему в 2022 году мы отдыхали десять дней, а теперь будем девять?

Всё зависит от того, сколько календарных выходных выпадает на новогодние каникулы. Например, в 2021 году удачно совпало, что мы отдыхали десять дней. В 2022 году такое количество выходных получилось благодаря постановлению Михаила Мишустина, который сделал пятницу, 31 декабря, выходным днём. В этом году такой «магии» не получается, поэтому отдыхать мы будем девять дней.