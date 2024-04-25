Вопрос организации движения на улице 280-летия Барнаула обсудили в мэрии

Подрядчик должен закончить работы до 1 октября

25 апреля 2024, 09:20, ИА Амител

Улица 280-летия Барнаула / Фото: пресс-служба мэрии

Организацию движения на улице 280-летия Барнаула обсудили городские власти. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин провел совещание на участке улицы 280-летия Барнаула, где скоро начнут ремонт по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".

Обсудили вопросы безопасности дорожного движения, организацию движения и подъезда спецтехники, обеспечение транспортной доступности гаражного кооператива "Дружный".

"До конца недели подрядчик проведет дополнительные мероприятия, которые позволят обеспечить транспортную доступность жителей микрорайона. С начала следующей недели планируется ограничить движение транспорта по улице 280-летия Барнаула от улицы 65 лет Победы до улицы Попова", – отметил Валерий Ведяшкин.

Строительство планируется закончить к 1 октября.