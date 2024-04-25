Вопрос организации движения на улице 280-летия Барнаула обсудили в мэрии
Подрядчик должен закончить работы до 1 октября
25 апреля 2024, 09:20, ИА Амител
Организацию движения на улице 280-летия Барнаула обсудили городские власти. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин провел совещание на участке улицы 280-летия Барнаула, где скоро начнут ремонт по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
Обсудили вопросы безопасности дорожного движения, организацию движения и подъезда спецтехники, обеспечение транспортной доступности гаражного кооператива "Дружный".
"До конца недели подрядчик проведет дополнительные мероприятия, которые позволят обеспечить транспортную доступность жителей микрорайона. С начала следующей недели планируется ограничить движение транспорта по улице 280-летия Барнаула от улицы 65 лет Победы до улицы Попова", – отметил Валерий Ведяшкин.
Строительство планируется закончить к 1 октября.
10:58:39 25-04-2024
Это где такая улица?
12:54:16 25-04-2024
Центровой (10:58:39 25-04-2024) Это где такая улица?... 2Gis Вам в помощь)
11:38:44 25-04-2024
В первую очередь нужно было улицу Семенова отремонтировать!!! От Попова до 65 лет Победы уже невозможно ни ходить ни ездить!!!
19:25:46 25-04-2024
Обсуждать то мы умеем, а вот делать - это вопрос.