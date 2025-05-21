Вторая волна паводка в Алтайском крае набирает обороты

21 мая 2025, 15:04, ИА Амител

Река Обь / Фото: amic.ru /Екатерина Смолихина

Обь в Барнауле на выходных может превысить отметку подтопления на 20 сантиметров. На нескольких реках, которые впадают в главную водную артерию Алтайского края, сейчас уже фиксируются критические показатели, а через три-четыре дня эта вода достигнет региональной столицы. Об этом amic.ru сообщила ведущий инженер отдела гидрологии Алтайского Гидрометцентра Ольга Прахт.

"Рост отмечается уже несколько дней. Сейчас река поднялась до 507 сантиметров при критической отметке 540. Часть объема воды на себя забирает пойма, которая уже начала заполняться. Но отметка подтопления будет все-таки достигнута или даже превышена. Прогнозируется, что в Барнауле пик придется на 25-26 мая: уровень воды может подняться до 540-560 см", – объясняет гидролог.

Так, уровень в реке Катуни в селе Сростки, который вечером 20 мая уже превысил критическую отметку 530 сантиметров, продолжает расти. Сегодня утром он поднялся до 546 сантиметров и вода будет прибывать в течение суток. Здесь подтоплено три участка. Тревожная обстановка и в Усть-Пристани, где снова наблюдаются предпосылки для подъема.

"В Усть-Пристани при отметке подтопления 550 сантиметров максимально река поднималась до 551. Потом произошел небольшой спад, сейчас снова начался рост, утром было уже 548 см. И критическая отметка снова будет превышена, потому выше по течению, в Фоминском и Бийске, идет подъем", – объяснила гидролог.