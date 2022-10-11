А говорят, плохо живём: число дорогостоящих авто в Алтайском крае выросло почти на четверть

2,167 млн рублей транспортного налога должно поступить в бюджет Алтайского края. Его обязаны оплатить 505 тысяч жителей региона, во владении которых находится 743 тысячи единиц автотехники. Об этом сообщил на пресс-конференции 11 октября замглавы регионального управления налоговой службы Сергей Сметанников.

Он отметил, что «прибавка» по сравнению с прошлым годом составила 130 миллионов. А связано это с ростом общего количества автомобилей. У жителей региона транспортных средств стало больше почти на три тысячи.

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«Налог исчислен по 743 тысячам ТС, подавляющее большинство из них — 85%, или 628 тысяч — это легковые автомобили, основную долю из которых составляют машины мощностью до 150 лошадиных сил (83%, 523 тыс.). Средний платёж на одного налогоплательщика по этому налогу составил 4291 рубль», — отметил Сметанников.

Сумма среднего платежа по сравнению с прошлым годом увеличилась из-за обновления автопарка. Всё чаще люди приобретают автомобили с более высокой мощностью двигателя, а налоговые ставки, как известно, напрямую связаны с этим показателем. Сергей Сметанников отметил, что в регионе количество машин мощностью более 100 лошадиных сил за год выросло на 18,6 тысячи единиц.

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В очередной раз пополнился в регионе и список дорогих автомобилей, к которым при расчёте транспортного налога применяют повышающий коэффициент. Речь идёт об авто средней стоимостью выше трёх миллионов рублей. Их в Алтайском крае стало больше на 418 единиц.

«Количество транспортных средств, по которым предъявлен налог к уплате с учётом повышающего коэффициента, составило 1735 единиц. Дорогостоящими машинами в регионе владеют 1704 человека. Максимальная сумма транспортного налога составила 227,5 тыс. рублей», — сообщил замруководителя.