Автобус в кювете, пятеро пострадавших. Все, что известно о ДТП с алтайскими воспитанниками школы олимпийского резерва

В Алтайском крае 20 июля на трассе опрокинулся автобус, который перевозил более 30 детей. Четверо из них и водитель получили травмы. Все, что известно об этой аварии на данный момент, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Что произошло?

20 июля воспитанников краевой школы олимпийского резерва по художественной гимнастике на двух автобусах везли на сборы из Барнаула в село Искра. В каждом автобусе около 30 детей. Перевозка была официальной — госавтоинспекция была уведомлена об этом заранее.

ДТП произошло около 16 часов в Солонешенском районе. По версии правоохранителей, водитель одного из автобусов, двигаясь по автодороге «Быканов мост — Солоновка — Солонешное — граница с Республикой Алтай», не справился с управлением. Автобус съехал с дороги и перевернулся. При этом он чудом не упал в реку — падение автобуса остановили деревья.

Однако свидетели происшествия рассказывают, что водитель был вынужден съехать с дороги, так как пытался уклониться от столкновения с иномаркой, которая выехала на встречную полосу, пишет «Наш Бийск».

В салоне находились 33 ребенка и два сопровождающих. В результате аварии пострадали пять человек.

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Дети живы?

Да, все живы. Четыре ребенка и водитель получили раны от разбившегося стекла. Им потребовалась медицинская помощь. На место аварии были направлены две бригады скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Алтайского края.

«Четыре ребенка доставлены бригадами скорой помощи в Солонешенскую ЦРБ с травмами легкой степени тяжести. Они осмотрены, оказана вся необходимая медицинская помощь. Травмы средней степени тяжести получил водитель, он госпитализирован в районную больницу», — уточнили в ведомстве.

После воспитанников школы по художественной гимнастике доставили на место проведения спортивных сборов.

Очевидцы говорят, что водитель пострадал гораздо сильнее детей, но несмотря на это помогал детишкам выбираться из разбитого автобуса.

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Уголовное дело возбудили?

Да. Сразу после аварии на место ДТП выехали оперативные службы. По поручению прокурора Алтайского края была организована проверка. Она выявила, что детям оказывали услуги ненадлежащего качества, сообщила amic.ru помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Мария Антошкина.

На основании прокурорской проверки следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

«Устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы дорожно-транспортного происшествия. В ходе расследования уголовного дела следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП, а также правомерность оказания услуг по перевозке пассажиров — спортивного коллектива несовершеннолетних. Расследование уголовного дела находится на контроле руководства следственного управления», — сообщает пресс-служба регионального следкома.