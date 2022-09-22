Будут ли мобилизовывать в армию выпускников военных кафедр?

В России 21 сентября началась частичная мобилизация. Призыву на военную службу подлежать те, кто уже служил, имеет нужную специальность и боевой опыт. Непонятной осталась ситуация с россиянами, которые заканчивали военные кафедры в университетах.

Будут их призывать или нет, попытались объяснить в Совете Федерации и Государственной думе. Впрочем, мнения разделились. О том, подлежат ли выпускники мобильных кафедр частичной мобилизации, — в материале amic.ru.

Будут ли призывать в армию выпускников военных кафедр?

В Совфеде считают, что нет. Об этом заявил глава комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев. По его словам, призывать будут только тех, «кто уже служил». Выпускники военных кафедр такими не считаются, а потому под частичную мобилизацию не попадают.

Значит, если я окончил военную кафедру, меня не призовут?

Не факт. Депутат Госдумы и глава комитета по обороне Андрей Картаполов высказал другое мнение. По его словам, выпускников военных кафедр всё-таки могут мобилизовать. Такое возможно, если специальность гражданина окажется в числе тех, что сейчас востребованы в армии.

Новости

Вопрос дня Мобилизации не подлежат ограниченно годные. Кто относится к ограниченно годным и с какими заболеваниями не призовут?

Какие специальности нужны в армии?

В указе о частичной мобилизации, который 21 сентября подписал Владимир Путин, никакого перечня нет. Поэтому эксперты пока лишь предполагают, кто будет наиболее востребован. Спектр может быть очень широким, рассказал Business FM полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Это в первую очередь мотострелки, механики-водители боевых машин бронированных, наводчики, командиры орудий, командиры боевых машин, командиры танков, механики и водители танков, наводчики танков, вычислители артиллерийских орудий, операторы беспилотных летательных аппаратов, операторы систем радиоэлектронной борьбы, автоматчики, пулеметчики, гранатометчики, саперы», — цитирует эксперта BFM.

Возможно, полная информация о том, какие специальности нужны во время частичной мобилизации, появится позднее.

Кстати, а что такое военная кафедра?

Военные кафедры есть при некоторых высших учебных заведениях. Получая гражданскую специальность, студент может параллельно получить и военную. Для этого он проходит военные сборы, а затем сдает экзамены. Такому выпускнику, как правило, дают звание «младший лейтенант» и военный билет со специальностью.

Так всё-таки, будут призывать выпускников или нет?

Стоит дождаться комментариев тех, кто непосредственно отвечает за частичную мобилизацию в России.