Будут ли в Барнауле продавать алкоголь на майские праздники в 2022 году?

Первая половина мая в России — время праздников и длинных выходных. Сначала мы отмечали День труда, а ещё через несколько дней будем праздновать День Победы. Впрочем, городские власти традиционно стараются сделать всё, чтобы пышное торжество не закончилось трагедией. Продажу алкоголя во время некоторых массовых мероприятий ограничивают указом мэра.

Рассказываем, запретят ли в Барнауле продавать спиртные напитки на майские праздники в 2022 году.

Запретят ли продажу алкоголя в Барнауле на 9 Мая? Да. На День Победы алкоголь в Барнауле продавать не будут. Впрочем, так происходит каждый год. Соответствующее постановление мэра города Вячеслава Франка было опубликовано на сайте городской администрации ещё в середине апреля. «Рекомендовать руководителям предприятий розничной торговли не осуществлять реализацию алкогольной продукции и пива 09.05.2022 с 09:00 до 21:00», — сказано в постановлении главы города. Где будет запрещено торговать алкоголем? В документе указано, что мера касается предприятий розничной торговли. Соответственно, продажу спиртного запретят в барнаульских магазинах. Где будет можно продавать алкоголь на 9 Мая в Барнауле? Заведений общепита ограничения не касаются. Поэтому в кафе и ресторанах посетители смогут без проблем заказать спиртное. А как же «наливайки»? Там будут продавать спиртное? С ними — сложнее. Проблемы подобных «мини-баров» пытаются решить во всех регионах страны, но получается это с трудом. Поэтому вполне возможно, что некоторые такие заведения всё же будут торговать спиртным в обход ограничений. И что же мне делать? Во-первых, праздновать можно и без спиртного. Попробуйте, это не так страшно. Во-вторых, спиртным, как и любым товаром, всегда можно закупиться заранее. Но мы вас к этому, конечно же, не призываем.