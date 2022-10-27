«Цербер». Что за новый штамм COVID-19 пришёл в Россию и чем он опасен?

В России впервые выявили новый подвид коронавируса, сообщила 26 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она не исключила, что вирус будет распространяться по стране и дальше. Штамм получил название «цербер». Учёные полагают, что он может быть ещё заразнее, чем предыдущие подвиды ковида.

О том, откуда взялся штамм «цербер», что о нём известно и чем он опасен, — в материале amic.ru.

Что за штамм COVID-19 выявили в России 26 октября?

Это один из новых подвидов коронавируса, распространение которого уже зафиксировали во многих странах. Вирус выявили в Европе, США и Канаде. А в сентябре 2022 года «цербер» вызвал взрывной рост заболеваемости в Англии.

Почему «цербер»?

Это неофициальное название. В классификации вирусологов этот подвид обозначают как BQ.1.1.

Почему штамм решили назвать именно так, доподлинно неизвестно. Но Цербер — это трёхглавый пёс, который охранял царство Аида в греческой мифологии.

Что известно о «цербере»?

Это одно из многочисленных ответвлений «омикрона» — самого массового (по распространению) штамма за всю историю существования COVID-19. Известно, что у этого подвида уже более 300 выявленных мутаций. «Цербер» — одна из них, которая отличается высокой способность к заражению.

Учёные связывают это с тем, что мутации «цербера» касаются шиповидного белка вируса, с помощью которого он проникает в организм.

«Новый штамм распространяется активнее и более заразен, чем ряд подтипов „омикрона“, что обусловлено особенностями мутаций в его геноме. Вирусу удалось адаптироваться к выработанному вакциной или уже перенесённым заболеваниям иммунитету за счёт мутаций в шиповидном белке — „церберу“ проще попасть в организм из-за снижения эффективности антител», — рассказала «Известиям» врач-терапевт клиники «Инвитро» Светлана Куприна.

Какие симптомы у штамма «цербер»?

Основные симптомы нового штамма точно такие же, как и при «омикроне». Они очень похожи на проявления ОРВИ: насморк, кашель, головная боль и боль в мышцах.

Как протекает коронавирус при заражении «цербером»?

Практически так же, как и обычный «омикрон». Российские медики и учёные сошлись во мнении, что в большинстве случаев «цербер» протекает в лёгкой форме.

«Почему дали такое грозное название очередному подварианту штамма коронавируса „омикрон“ ВА.5, ответить затрудняюсь, так как он не сильно „зубаст“ по сравнению со своими собратьями», — рассказал «РГ» главврач московской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко.

Об этом же рассказала и терапевт Куприна.

«С большой долей вероятности мы будем иметь дело со значительно более лёгкими симптомами, нежели при предыдущих волнах заболеваемости, спровоцированных другими штаммами, самым грозным из которых стал „дельта“. Существенных отличий в протекании заболевания от „омикрона“ медицинское сообщество пока не прогнозирует», — цитируют её «Известия».

Чем опасен новый штамм COVID-19?

Наибольшая опасность связана с заразностью «цербера». Поскольку изменения коснулись шиповидного белка, вирус может легче и быстрее проникать в организм человека. Соответственно, штамм может вызвать новый рост заболеваемости.

Учёные уже прогнозируют, что в Европе «цербер» может вызвать третью по счёту «омикрон"-волну пандемии коронавируса. О том, как вирус поведёт себя в России, специалисты пока выводов не делают. Но в Роспотребнадзоре не исключают, что штамм может распространяться дальше.