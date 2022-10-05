Чем бронь при частичной мобилизации отличается от отсрочки и как их получить?

Со стартом в России частичной мобилизации начали большую работу и профильные ведомства. Их задача — определить, кто не попадает под критерии призыва. Причины могут быть разные. Но и документы, на основании которых гражданина не призывают, тоже отличаются. Одним положена бронь при частичной мобилизации, а другим — лишь отсрочка.

О том, чем отличаются бронь и отсрочка от частичной мобилизации и как получить эти документы, — в материале amic.ru.

Что такое отсрочка от частичной мобилизации?

Отсрочка — это временный перенос призыва. Это не значит, что военкомат признаёт вас навсегда не годным к военной службе. Просто в данный момент обстоятельства не позволяют вам служить, так что призыв переносится.

Получить отсрочку от военной службы можно по самым разным причинам: по состоянию здоровья, в связи с наличием детей или из-за учёбы в вузе.

Кроме того, ст. 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» гласит, что президент может сам дополнить список категорий, которым положена отсрочка. Например, в 2022 году так случилось со студентами очных и очно-заочных отделений. Всем им положена отсрочка от частичной мобилизации.

Как получить отсрочку от частичной мобилизации?

Зависит от того, по какой причине вам требуется отсрочка. Нужно принести в военкомат подтверждающие документы: справки о заболеваниях или наличии детей, документ из вуза и т.д. В комиссариате должны изучить бумаги и на их основании предоставить вам отсрочку.

Что такое бронь при частичной мобилизации?

Бронь — тоже временное обоснование, почему вас нельзя призывать на военную службу. Но этот документ связан исключительно с местом работы призывника. Работодатель может «забронировать» человека на его должности, если она очень важна для организации. Впрочем, далеко не на каждой работе можно получить бронь. В основном такую возможность предоставляют оборонные предприятия, деятельность которых очень важна во время частичной мобилизации.

Кроме того, на бронь могут рассчитывать сотрудники IT-организаций, компаний — операторов связи, системообразующих СМИ.

Как получить бронь при частичной мобилизации?

Если ваше предприятие входит в перечень тех, которые могут рассчитывать на бронь, нужно обратиться к своему работодателю. Учитывайте, что «забронировать» организация может далеко не всех. Защиту от призыва получают лишь те, чьи должности очень важны для страны.

Если ваша профессия подходит под критерии, работодатель оформит вам бронь и выдаст удостоверение об отсрочке от призыва.

Чем отличаются бронь и отсрочка от частичной мобилизации?

Отсрочку предоставляют конкретному человеку. При этом причины — личные жизненные обстоятельства, будь то заболевание, наличие ребёнка-инвалида или что-то другое. Если вы смогли подтвердить причины, по которым не можете быть призваны, вам дадут отсрочку. При этом срок может отличаться в разных случаях. Например, ваш призыв могут отложить на месяц, если ожидается, что к тому моменту вы поправитесь и сможете служить. Также отсрочку могут оформить и надолго: например, пока вашему ребёнку не исполнится 18 лет. В общем, каждый случай индивидуален.

Бронь же вообще никак не зависит от того, в какой жизненной ситуации вы находитесь. Важна лишь ваша должность и статус организации, в которой вы работаете. Цель одна — чтобы предприятие продолжало бесперебойно работать. При этом бронь могут выдать сроком до 12 месяцев. Но её можно продлить, если по истечении этого времени вы всё ещё работаете на своей должности.