Что даст Алтаю закон о статусе медработника и сколько будут доплачивать молодым врачам?

Закон о статусе медицинского работника 1 июля вступил в силу в Алтайском крае. Документ разработали по поручению губернатора Виктора Томенко, чтобы привлечь в здравоохранение больше молодёжи. О том, что врачей и медсестёр на Алтае не хватает, говорят не первый год. Теперь власти перешли к действиям.

Что даст региону новый закон и какие доплаты теперь будут получать молодые врачи — в материале amic.ru.

Что собой представляет закон о статусе медицинского работника в Алтайском крае?

В документе прописаны меры финансовой помощи для некоторых категорий медиков в регионе. Закон вводит для молодых специалистов прибавку к зарплате и компенсацию затрат на обучение. Также для них прописаны и другие виды поддержки.

Кто будет получать прибавку к зарплате по закону о статусе медработника?

Первый пункт документа вводит выплаты для молодых фельдшеров, которые работают в фельдшерско-акушерских пунктах, на скорой, в кабинетах неотложной и доврачебной помощи.

Кроме того, доплаты положены молодым участковым врачам-терапевтам и участковым врачам-педиатрам. Предусмотрены и дополнительные деньги для врачей межрайонных центров.

Также власти не оставили без внимания и опытных специалистов. Им будут доплачивать за наставничество над молодыми медиками.

Сколько денег будут доплачивать молодым врачам?

Участковые врачи будут получать выплаты в течение трёх первых лет работы после университета.

Так, в первый год работы они будут получать по 9000 рублей в месяц. В течение второго года размер выплаты составит 13 500 рублей. Наконец, во время третьего года работы после университета они смогут рассчитывать на доплату в размере 22 500 рублей в месяц.

Какая будет прибавка у фельдшеров?

Фельдшеры в первый год работы будут получать по 6000 рублей в месяц. В следующий год работы сумма увеличится до 9000 рублей. В течение третьего года работы размер ежемесячной выплаты составить 15 000 рублей.

Что нужно сделать, чтобы получать прибавку к зарплате?

По условиям, на выплату может рассчитывать молодой медик, который впервые устроился в краевую медорганизацию не раньше 1 июля 2022 года и не позднее полугода после получения допуска к работе. Обязательно, чтобы специалиста устроили на полную ставку. Кроме того, необходимо полностью отработать месячную норму рабочего времени.

Будут ли доплачивать опытным врачам?

Да. Врачи со стажем будут получать надбавки за наставничество над молодыми специалистами. За каждого «ученика» опытному медику теперь полагается по тысяче рублей. При этом взять под опеку можно не больше пяти медиков.

Кроме того, выплаты теперь положены работникам межрайонных центров. Им будут доплачивать за разъездную работу. Члены выездных бригад узких специалистов будут получать по 10 тысяч рублей.

Какие ещё будут льготы у медиков?

Также закон вводит компенсацию затрат на дополнительное обучение некоторым специалистам. Если медик или фармацевт за собственные деньги прошёл переподготовку или курсы повышения квалификации, часть средств ему вернут. Максимальная сумма за весь период обучения — 50 тысяч рублей.

Что ещё даст медикам новый закон?

Отдельная статья закона посвящена защите чести и достоинства медработников. Работники алтайского здравоохранения получат право на бесплатную помощь юриста, связанную с защитой его чести, достоинства и репутации.