Что делать, если не согласен с суммами в квитанции за свет?

На «странные» суммы в январских квитанциях за свет барнаульцы обратили внимание в феврале. Кому-то пришла весьма кругленькая сумма за электроэнергию в квартире, у кого-то вдруг появился счёт за ОДН. В Барнаульскую горэлектросеть за месяц поступило около 3000 обращений. Как пояснили в компании, это всего 1% от общего числа абонентов горэлектросети, однако на период разбирательств БГЭС всё же объявила мораторий на пени и продлила платёжный период до 31 марта. Вместе со специалистами горэлектросети разбираемся в причинах произошедшего.

Почему в системе «Город» резко выросли счета за свет?



В январе БГЭС внедрила новый программный комплекс для расчётов населения за электроэнергию. После выгрузки расчётов во внешние платёжные системы, такие как система «Город», выявились недоработки программы. В итоге у части абонентов счета заметно увеличились, а некоторым, напротив, списали несколько тысяч рублей. Но есть и другие причины, из-за которых произошли «изменения» в квитанциях за свет у барнаульцев.

И какие же ещё причины, кроме ошибок в счетах?



В Барнаульскую горэлектросеть обратилось около трёх тысяч абонентов, но факт некорректных начислений подтвердился не у всех. При детализации счёта выяснилось, что у большинства абонентов суммы в квитанциях выросли из-за снятия контрольных показаний приборов учёта, которое в декабре провели сотрудники БГЭС. В результате те, кто не передавал ежемесячные показания, получили в январе начисления по факту. Так, одна абонентка пожаловалась в СМИ, что ей начислили 1700 рублей за электроэнергию. При этом показания она передала лишь один раз за год и привыкла ежемесячно платить в среднем по 130 киловатт. Но её фактические показания оказались намного выше. Детализация счёта показала, что ошибки в начислениях не было.

Когда передавать показания, чтобы быть уверенным, что в квитанции всё посчитано верно?



С 21 по 25 число. Показания, переданные в горэлектросеть в данный период, учитываются в квитанции. Во все другие дни месяца БГЭС тоже принимает показания, но использует их для корректировки начислений по среднемесячному потреблению электроэнергии.

Я уверен, что моя квитанция неправильная, идти в горсеть и выяснять причины мне некогда и не хочется. Что делать?



В БГЭС посоветовали абонентам оплатить фактические показания приборов учёта до 31 марта и обратиться в компанию за детализацией счёта. Таким абонентам пени не начислят и повторно направят для проверки счётчика контролёра. Если факт некорректного начисления подтвердится, суммы в квитанции пересчитают. Идти в горэлектросеть не нужно. Достаточно подать заявление в свободной форме по электронной почте bges@bges.ru или написать обращение в личном кабинете Барнаульской горэлектросети, системы «Город» или ГИС ЖКХ. Можно оставить устную заявку по телефону контактного центра 50-12-50.

Почему в моей квитанции от горэлектросети вдруг появился ОДН?



Возможно, произошла ошибка. Оплачивать услугу не нужно. ОДН (общедомовые нужды) — это потребление электроэнергии, которая требуется для работы лифтов и другого оборудования в доме, а также для освещения подъездов и придомовой территории. Услугу «ОДН» Барнаульская горэлектросеть оказывает только в домах с непосредственной формой правления, то есть там, где нет жилищной организации. Все остальные барнаульцы оплачивают в квитанциях управляющих компаний и ТСЖ идентичную услугу «КР на СОИ» (коммунальный ресурс на содержание общего имущества). Барнаульская горэлектросеть в таких многоэтажках ОДН не начисляет, произошла ошибка. Обращаться в БГЭС для её устранения не требуется, компания самостоятельно исправит счета.

А если уже переплатил, деньги вернут?



По закону переплату за коммуналку зачисляют в счёт будущих платежей. Это касается не только электроэнергии, но и других ресурсов. Подробнее ознакомиться с системой перерасчётов можно в постановлении правительства РФ № 354, пункт 61. Но в Барнаульской горэлектросети готовы вернуть деньги по заявлению абонента, если сумма переплаты превысила размер среднемесячного начисления. Детализацию счёта можно посмотреть в личном кабинете Барнаульской горэлектросети.

Мораторий на пени действует на старые долги?



Нет, мораторий на пени действует только на январские и февральские счета. Если долг накоплен до 1 января 2022 года, на него продолжают начислять пени. Кстати, учитывая новую ключевую ставку Цетробанка, весьма внушительные. Советуем не игнорировать данный факт.