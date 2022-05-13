Что собой представляет Херсонская область Украины и правда ли, что она войдет в состав РФ?

Российские СМИ всерьёз обсуждают возможность вступления Херсонской области Украины в состав Российской Федерации. Подобные заявления звучат от чиновников, которые сейчас управляют регионом, и от российских политиков. Ситуацию уже даже прокомментировали в Кремле.

Рассказываем, что собой представляют Херсон и Херсонская область, чем они примечательны и правда ли, что регион скоро войдёт в состав России.

Херсонская область — это где? Это регион на юго-востоке Украины, который граничит с Николаевской, Криворожской и Запорожской областями. Площадь субъекта — 28 461 квадратный километр. С севера на юг область простирается на 180 км, а с запада на восток — на 258 км. Расположена в степной зоне, на нижнем течении Днепра. Кроме того, на территории региона протекают Северо-Крымский и Каховский каналы. Также область омывается Чёрным и Азовским морями.

Сколько человек живёт в Херсоне и Херсонской области? Херсонская область — одна из самых малочисленных среди всех территорий Украины. По данным на январь 2022 года, в регионе проживало порядка 1 млн человек. Меньше лишь — в Черновицкой, Кировоградской и Черниговской областях. Крупнейший город и административный центр области — Херсон. Там проживает чуть меньше 280 тысяч человек. Всего же в состав региона входит пять районов и девять городов. Помимо Херсона, в числе крупных населённых пунктов выделяют города Каховка и Новая Каховка.

Чем так примечателен Херсон? Эти земли имеют богатую историю, а первые следы человека, обнаруженные здесь, относятся ещё к X-V веках до н. э. Также территория была очень важной для Киевской Руси, поскольку по Днепру пролегал знаменитый путь «из варяг в греки». Удобное расположение области делает её стратегически важной. В конце концов, это единственный регион Украины, имеющий сухопутную границу с Крымом.

Какие важные объекты есть в Херсонской области? Херсонская область — крупнейший регион Украины по площади сельхозугодий. На них выращивают в основном пшеницу, кукурузу, рис и подсолнечник. Основной экспорт — растительная продукция, недрагоценные металлы, а также готовая пища. Кроме того, в Херсонской области развиты целлюлозная и химическая промышленность, а также машиностроение. Самые крупные предприятия — производитель консервов «Чумак», завод гофрокартона «Дунапак Таврия», а также Цюрупинская бумажная компания. В 2021 году объём промышленного производства в Херсонской области составил более 40 млрд гривен (91 млрд рублей). Экспорт за 2021 год вырос на 147,1%, достигнув 412,8 млн долларов. Кроме того, под Херсоном (село Чернобаевка) находится международный аэропорт Херсон. Правда, с сентября 2021 года он закрыт на реконструкцию.

Что сейчас происходит в Херсоне? Известно, что сейчас в городе находятся российские войска, которые выполняют задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса. Губернатор Геннадий Латуга покинул регион и, предположительно, находится в подконтрольном Киеву месте. Сейчас на территории области действует военно-гражданская администрация. Возглавляет её бывший мэр Херсона Владимир Сальдо, а его заместителем назначен Кирилл Стремоусов.

Правда ли, что Херсонская область может войти в состав России? Разговоры об этом идут. Началось всё с заявления Стремоусова. Он сообщил, что вскоре Херсонская область обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой войти в состав государства. «Мы намерены жить в составе РФ и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в своё историческое русло культуры и ценностей», — передаёт его слова «Российская газета». Как отмечает Стремоусов, регион уже по факту являются частью России, но новые власти готовы проработать вопрос и законодательно. «Если понадобится, мы готовы обратиться, но уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России», — заявил чиновник.

Что о присоединении Херсонской области говорят в России? В мае Херсонскую область посетил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Там он заявил, что Россия пришла в Херсон «навсегда». «Хотел ещё раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми», — сказал политик.

Как Кремль отреагировал на возможное вступление Херсона в состав РФ? В Кремле на заявление херсонских властей отреагировали не так эмоционально. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все процедуры нужно провести в рамках закона, а решение должно остаться за простым народом. «Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать всё-таки жители Херсонской области. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. И, конечно, это вопрос, который должен быть чётко и тщательно выверен и оценён юристами и правовиками. Потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно чёткую юридическую подоплёку, обоснование, быть абсолютно легитимными, так, как это было в случае с Крымом», — цитирует его «Интерфакс».