Что собой представляет Херсонская область Украины и правда ли, что она войдет в состав РФ?
«Россия здесь навсегда» — заявил недавно российский политик, посетивший регион
Российские СМИ всерьёз обсуждают возможность вступления Херсонской области Украины в состав Российской Федерации. Подобные заявления звучат от чиновников, которые сейчас управляют регионом, и от российских политиков. Ситуацию уже даже прокомментировали в Кремле.
Рассказываем, что собой представляют Херсон и Херсонская область, чем они примечательны и правда ли, что регион скоро войдёт в состав России.
Херсонская область — это где?
Это регион на юго-востоке Украины, который граничит с Николаевской, Криворожской и Запорожской областями. Площадь субъекта — 28 461 квадратный километр. С севера на юг область простирается на 180 км, а с запада на восток — на 258 км. Расположена в степной зоне, на нижнем течении Днепра. Кроме того, на территории региона протекают Северо-Крымский и Каховский каналы.
Также область омывается Чёрным и Азовским морями.
Сколько человек живёт в Херсоне и Херсонской области?
Херсонская область — одна из самых малочисленных среди всех территорий Украины. По данным на январь 2022 года, в регионе проживало порядка 1 млн человек. Меньше лишь — в Черновицкой, Кировоградской и Черниговской областях.
Крупнейший город и административный центр области — Херсон. Там проживает чуть меньше 280 тысяч человек. Всего же в состав региона входит пять районов и девять городов. Помимо Херсона, в числе крупных населённых пунктов выделяют города Каховка и Новая Каховка.
Чем так примечателен Херсон?
Эти земли имеют богатую историю, а первые следы человека, обнаруженные здесь, относятся ещё к X-V веках до н. э. Также территория была очень важной для Киевской Руси, поскольку по Днепру пролегал знаменитый путь «из варяг в греки».
Удобное расположение области делает её стратегически важной. В конце концов, это единственный регион Украины, имеющий сухопутную границу с Крымом.
Какие важные объекты есть в Херсонской области?
Херсонская область — крупнейший регион Украины по площади сельхозугодий. На них выращивают в основном пшеницу, кукурузу, рис и подсолнечник. Основной экспорт — растительная продукция, недрагоценные металлы, а также готовая пища.
Кроме того, в Херсонской области развиты целлюлозная и химическая промышленность, а также машиностроение.
Самые крупные предприятия — производитель консервов «Чумак», завод гофрокартона «Дунапак Таврия», а также Цюрупинская бумажная компания.
В 2021 году объём промышленного производства в Херсонской области составил более 40 млрд гривен (91 млрд рублей).
Экспорт за 2021 год вырос на 147,1%, достигнув 412,8 млн долларов.
Кроме того, под Херсоном (село Чернобаевка) находится международный аэропорт Херсон. Правда, с сентября 2021 года он закрыт на реконструкцию.
Что сейчас происходит в Херсоне?
Известно, что сейчас в городе находятся российские войска, которые выполняют задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса. Губернатор Геннадий Латуга покинул регион и, предположительно, находится в подконтрольном Киеву месте.
Сейчас на территории области действует военно-гражданская администрация. Возглавляет её бывший мэр Херсона Владимир Сальдо, а его заместителем назначен Кирилл Стремоусов.
Правда ли, что Херсонская область может войти в состав России?
Разговоры об этом идут. Началось всё с заявления Стремоусова. Он сообщил, что вскоре Херсонская область обратится к президенту России Владимиру Путину с просьбой войти в состав государства.
«Мы намерены жить в составе РФ и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в своё историческое русло культуры и ценностей», — передаёт его слова «Российская газета».
Как отмечает Стремоусов, регион уже по факту являются частью России, но новые власти готовы проработать вопрос и законодательно.
«Если понадобится, мы готовы обратиться, но уже сейчас мы полноценно сотрудничаем и чувствуем себя как одно единое целое с регионами России», — заявил чиновник.
Что о присоединении Херсонской области говорят в России?
В мае Херсонскую область посетил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак. Там он заявил, что Россия пришла в Херсон «навсегда».
«Хотел ещё раз, обращаясь к жителям Херсонской области, сказать о том, что Россия здесь навсегда. В этом не должно быть никаких сомнений. Никакого возврата в прошлое не будет. Мы будем жить вместе, развивать эту богатую область, богатую историческим наследием, богатую своими людьми», — сказал политик.
Как Кремль отреагировал на возможное вступление Херсона в состав РФ?
В Кремле на заявление херсонских властей отреагировали не так эмоционально. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что все процедуры нужно провести в рамках закона, а решение должно остаться за простым народом.
«Безусловно, быть или не быть такому обращению, должны решать всё-таки жители Херсонской области. И определять свою судьбу тоже должны жители Херсонской области. И, конечно, это вопрос, который должен быть чётко и тщательно выверен и оценён юристами и правовиками. Потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно чёткую юридическую подоплёку, обоснование, быть абсолютно легитимными, так, как это было в случае с Крымом», — цитирует его «Интерфакс».
Будут ли проводить референдум в Херсонской области?
Пока ничего непонятно. Дмитрий Песков, говоря о «легитимности», тут же подчеркнул, что ни слова не сказал о референдуме.
А Кирилл Стремоусов открыто заявил, что никаких референдумов на территории Херсонской области не планируется. Регион якобы должен войти в состав в РФ без этой процедуры.
«Город Херсон — это Россия, никаких ХНР (Херсонской Народной Республики) на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту Российской Федерации, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской Федерации», — заявил Стремоусов РИА Новости.
Впрочем, никаких конкретных решений по данному вопросу пока нет. Обращение от Херсонской области к Владимиру Путину пока ещё не поступало.