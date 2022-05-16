Что известно о большом природном пожаре в Турочакском районе Республики Алтай?

Крупный природный пожар вспыхнул в Республике Алтай утром 15 мая. В Турочакском районе загорелся лесной массив, из-за чего огонь практически вплотную подошёл к селу Артыбаш. Чтобы остановить стихию и защитить жителей посёлка, МЧС направило на тушение пожара более 150 человек. Помимо спасателей, на борьбу со стихией вышли и местные жители, чтобы обезопасить свои дома.

О том, что на данный момент известно на пожаре, есть ли пострадавшие и находятся ли под угрозой населённые пункты, — в материале amic.ru.

Что известно о пожаре в Турочакском районе Республики Алтай? О пожаре ГУ МЧС по Республике Алтай сообщило утром 15 мая. По данным ведомства, к 11:00 огнём было охвачено более одного гектара леса в Турочакском районе, но площадь возгорания продолжала увеличиваться. Уже в первые часы ликвидировать пожар отправились 66 человек: это не только профессиональные спасатели, но и специалисты лесного хозяйства, сотрудники администрации района и члены добровольных пожарных формирований. Кроме того, на место пожара сразу же отправились специалисты опорного пункта ликвидации крупных пожаров республиканского ГУ МЧС России. Почему этот пожар так опасен? Пожар вспыхнул совсем рядом с посёлком Артыбаш на берегу Телецкого озера. По данным спасателей, лес полыхал всего в километре от населённого пункта. Поэтому сотрудникам МЧС пришлось не только бороться со стихией, но и проводить экстренное оповещение жителей. Сколько человек участвуют в борьбе со стихией? Всего на тушение пожара привлекли 177 человек. Об этом вечером 15 мая в ходе брифинга рассказал начальник ГУ МЧС по Республике Алтай Андрей Бурлаков, который тоже прибыл к месту стихийного бедствия. Также для ликвидации угрозы задействовали 27 единиц техники. Работала на месте пожара и авиация МЧС России. По словам Бурлакова, к вечеру 15 мая вертолёты сбрасывали воду на территорию возгорания 12 раз. Удалось ли спасателям потушить пожар? Пока МЧС об этом не сообщало. Но главное — пожар уже локализован. По словам Бурлакова, ограничить распространение огня удалось в 14:05. Для этого спасателям совместно с местными жителями пришлось пробить противопожарный разрыв — широкую просеку длиной около километра. К моменту локализации пожара площадь возгорания составила порядка двух гектаров. Есть ли угроза населённым пунктам из-за пожара? Уже нет. По словам главы республиканского МЧС, угрозы распространения огня больше нет. Остановить пламя удалось всего в 300 метрах от ближайшей постройки. Эвакуация местных жителей тоже не потребовалась. Когда огонь полностью потушат? Информации об этом пока нет, спасатели продолжают устранять последствия стихийного бедствия. Какая сейчас обстановка с пожарами на Алтае? Сложная. По данным республиканского МЧС, случаи лесных и ландшафтных пожаров в последнее время участились. Причём основными причинами возгораний являлись неосторожное обращение с огнём и нарушение правил пожарной безопасности. Например, днём ранее, 14 мая, крупный природный пожар вспыхнул в Улаганском районе. Огонь охватил десять гектаров леса на территории Акташского лесничества. В регионе введён особый противопожарный режим: запрещено разводить костры, сжигать мусор и бытовые отходы. Если вы сами стали свидетелем возгорания, нужно немедленно сообщить об этом по номерам 101 или 112.