Что известно о ДТП под Барнаулом, в котором погибла молодая женщина?

Смертельное ДТП произошло в Барнауле ранним утром 28 апреля. Иномарка, которой управляла молодая женщина, слетела в кювет и перевернулась. Вместе с ней в машине ехала её четырёхлетняя дочь.

О том, что известно об аварии, кто в ней погиб и по какой причине она произошла — в материале amic.ru.

Что произошло? ДТП произошло 28 апреля в 07:30 утра в Первомайском районе. Точное место трагедии — второй километр автодороги «Мостовой переход через реку Обь», пояснили в алтайском подразделении ГИБДД. По жутким фото, опубликованным в сообществе «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте», видно, что авария случилась неподалёку от поворота на Фирсово. По данным Госавтоинспекции, женщина 1990 года рождения за рулём Nissan X-Trail, двигаясь из Барнаула в сторону Новосибирска, не справилась с управлением, вследствие чего автомобиль вылетел с трассы в кювет и перевернулся. Сколько человек находилось в автомобиле? Двое. С водителем в машине находилась также её четырёхлетняя дочь, сообщили в ГИБДД. Кто погиб в ДТП под Барнаулом? Водитель. Женщина скончалась от полученных травм в машине скорой помощи, следует из сообщения Госавтоинспекции. В каком состоянии находится девочка? Четырёхлетняя дочь погибшей выжила. По данным ГИБДД, она получила травму головы, но подробностей о её состоянии пока нет. Известно также, что ребёнок ехал в автомобиле без детского удерживающего устройства, но при этом был пристёгнут штатным ремнём безопасности. Из-за чего произошла смертельная авария? О причинах страшного ДТП пока ничего неизвестно. Сотрудники Госавтоинспекции, которые сразу же выехали на место аварии для оказания помощи пострадавшим, теперь выясняют обстоятельства случившегося. По одной из неподтверждённых версий, женщина во время движения отвлеклась на ребёнка. Но точные причины станут известны после проверки, которую по факту ДТП проводят правоохранительные органы.