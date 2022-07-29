Что известно о певце SHAMAN и из-за чего у него конфликт с Ксенией Собчак?

Громкий скандал разгорелся в Сети между исполнителем SHAMAN и телеведущей Ксенией Собчак. Звёзды не поладили из-за новой композиции певца, которая быстро стала хитом. Впрочем, спор получился даже не о творчестве, а о патриотизме. Ситуацию активно обсуждают и на федеральных каналах.

Рассказываем, кто такой певец SHAMAN, что за песня набрала дикую популярность и чем трек не понравился Ксении Собчак.

Кто такой SHAMAN?

SHAMAN — молодой российский певец. Настоящее имя — Ярослав Дронов. У исполнителя три профильных музыкальных образования, одно из которых он получил в «Гнесинке». На больших и маленьких сценах артист выступает уже больше двадцати пяти лет.

Дронов сам пишет и продюсирует свои песни. Некоторым зрителям молодой человек запомнился ещё в начале своего творческого пути, когда участвовал в музыкальных телепроектах на федеральных каналах. Так, в 2013 году Ярослав занял третье место в третьем сезоне «Фактор А». Певец покорил своим талантом Аллу Пугачёву, за что получил премию «Золотая звезда Аллы». В 2014 году Дронов снова заявил о себе, заняв второе место на шоу «Голос».

Впрочем, по-настоящему широкую известность артист приобрёл благодаря интернету. С 2018 года он начал активно продвигать себя в соцсетях, а в 2020-м взял себе псевдоним SHAMAN.

«Я всегда хотел взять псевдоним. Когда я выхожу на сцену, пробуждается моя истинная сущность, стихия, которой человеческое имя никак не подходит, а псевдоним SHAMAN прекрасно это транслирует», — рассказывал Дронов.

Зимой 2022 года в тренды попала его песня «Встанем». Трек быстро стал невероятно популярным. У этого видео уже больше 20 млн просмотров.

Что за песня исполнителя стала хитом на YouTube?

22 июля 2022 года певец опубликовал патриотическую композицию «Я русский». Клип за несколько дней собрал около пяти миллионов просмотров на YouTube. Песню теперь активно обсуждают в соцсетях и на телевидении. Исполнителя за его позицию хвалят известные российские политики. Подписчиков и поклонников творчества SHAMAN становится больше с каждым днём. Впрочем, есть и недовольные.

Из-за чего у SHAMAN конфликт с Ксенией Собчак?

Собчак в своём Telegram-канале очень критично отозвалась о песне «Я русский». Позицию исполнителя она не считает по-настоящему патриотической. Особенно Ксении не понравился текст припева, где повторяются следующие строки:

«Я русский, я иду до конца. Я русский, моя кровь от отца. Я русский, и мне повезло. Я русский, всему миру назло».

Этот припев Собчак прокомментировала с нескрываемым сарказмом.

«Нет, это не фанатская кричалка скинхедов из 90-х», — пояснила она своим подписчикам.

Рассуждая более серьёзно, Собчак обвинила Дронова в «неправильной» патриотической лирике.

«Почему патриотическая лирика современной России построена на вселенской обиде и одновременно гордости, что мы не такие как все?» — возмутилась Ксения.

В качестве примеров здорового патриотизма Собчак назвала совсем другие песни: «Широка страна моя родная», «Знаете, каким он парнем был», «Лучший город Земли» и «Родина» Егора Летова.

Певца же она упрекнула в том, что в 2013 году он пел песню украинского исполнителя, чем и понравился Алле Пугачёвой.

Как исполнитель отреагировал на слова телеведущей?

SHAMAN выпустил короткое видеообращение, в котором ответил на критику Собчак.

«Ксения, здравствуйте! Я хочу от всего сердца вас поблагодарить за такую мощную поддержку. Большое вам спасибо, что вы принимаете такое активное участие в продвижении моего творчества», — высказался артист.

Журналистам «МК» он пояснил, что вовсе не иронизирует, а благодарит Собчак искренне.

«Только позитив. И от всей души», — сообщил он изданию.

Также он рассказал и о своём собственном отношении к треку «Я русский». Дронов подчеркнул в беседе с журналистами, что не считает песню патриотической.

«Не вижу смысла загонять себя в жанровые рамки. Для меня это не патриотическая песня, а, в первую очередь, просто песня, которая отражает естественное состояние моей души с самого рождения», — передаёт его слова «МК».

Где послушать песню «Я русский», из-за которой разгорелся скандал?

Клип «Я русский» можно посмотреть на YouTube или прямо здесь:

Кстати, на волне успеха двух своих песен SHAMAN решил организовать масштабный тур по России. Исполнитель собирается объехать с концертами больше ста городов.