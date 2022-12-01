Погибли родители с ребёнком. Что известно о пожаре в центре Барнаула, который унёс жизни трёх человек?

Некоторые СМИ полагают, что это мог быть вовсе не несчастный случай

1 декабря 2022, 12:01

Страшный пожар произошёл в Барнауле ранним утром 1 декабря. В результате происшествия погибли три человека, сообщила пресс-служба администрации города. На месте трагедии работают следователи и криминалисты, пытаясь установить все обстоятельства произошедшего. Некоторые СМИ полагают, что это мог быть не несчастный случай, а жестокое преступление.

Всё, что известно о жутком пожаре в Барнауле и погибших на данный момент, — в материале amic.ru.

Что случилось?

Пожар произошёл в в 04:25 ночи 1 декабря в двухэтажном здании по адресу ул. Анатолия, 106а. К моменту, когда на место прибыли пожарные, горело потолочное перекрытие.

Возгорание удалось быстро ликвидировать. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на месте работали более 20 человек личного состава и 7 единиц техники. Площадь возгорания составила 25 кв. м.

Чуть позднее силовые ведомства региона сообщили, что в ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трёх человек.

На место происшествия оперативно выехали глава Барнаула Вячеслав Франк и начальник городской полиции Александр Майдоров.

Кто погиб в пожаре в центре Барнаула?

Личности жертв уже установлены. Из сообщения алтайского Следкома следует, что в пожаре погибла семья из трёх человек: 48-летние мужчина и женщина (1974 года рождения) и их 14-летняя дочь (2008 года рождения).

Других подробностей о погибших ведомства пока официально не сообщают.

Что известно о здании, где произошла трагедия?

Пожар произошёл в двухэтажном кирпичном здании, которое расположено на одном участке с известными барнаульскими памятниками зодчества — Домом архитектора и Домом Носовича.

СК в своём сообщении называет «частным домом» помещение, где случилось возгорание.

Из-за чего случился пожар?

Пока никакой официальной информации об этом нет. На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Им и предстоит выяснить, что произошло ночью 1 декабря.

Региональный Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Свою проверку также начала и прокуратура Центрального района по поручению регионального прокурора Антона Германа.

Правда ли, что это могло быть убийство?

Неизвестно. Такую версию выдвинуло издание Mash Siberia. Telegram-канал, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что тела погибших нашли внутри здания «с признаками насильственной смерти».

Но никаких подтверждений этой версии сейчас нет. Правоохранительные органы информацию пока никак не прокомментировали.

Погибла семья. Подробности ночного пожара в частном доме в Барнауле

Погибла семья. Подробности ночного пожара в частном доме в Барнауле

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