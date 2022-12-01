Погибли родители с ребёнком. Что известно о пожаре в центре Барнаула, который унёс жизни трёх человек?

Страшный пожар произошёл в Барнауле ранним утром 1 декабря. В результате происшествия погибли три человека, сообщила пресс-служба администрации города. На месте трагедии работают следователи и криминалисты, пытаясь установить все обстоятельства произошедшего. Некоторые СМИ полагают, что это мог быть не несчастный случай, а жестокое преступление.

Всё, что известно о жутком пожаре в Барнауле и погибших на данный момент, — в материале amic.ru.

Что случилось?

Пожар произошёл в в 04:25 ночи 1 декабря в двухэтажном здании по адресу ул. Анатолия, 106а. К моменту, когда на место прибыли пожарные, горело потолочное перекрытие.

Возгорание удалось быстро ликвидировать. Как сообщили в региональном управлении МЧС, на месте работали более 20 человек личного состава и 7 единиц техники. Площадь возгорания составила 25 кв. м.

Чуть позднее силовые ведомства региона сообщили, что в ходе ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трёх человек.

На место происшествия оперативно выехали глава Барнаула Вячеслав Франк и начальник городской полиции Александр Майдоров.

Кто погиб в пожаре в центре Барнаула?

Личности жертв уже установлены. Из сообщения алтайского Следкома следует, что в пожаре погибла семья из трёх человек: 48-летние мужчина и женщина (1974 года рождения) и их 14-летняя дочь (2008 года рождения).

Других подробностей о погибших ведомства пока официально не сообщают.

Что известно о здании, где произошла трагедия?

Пожар произошёл в двухэтажном кирпичном здании, которое расположено на одном участке с известными барнаульскими памятниками зодчества — Домом архитектора и Домом Носовича.

СК в своём сообщении называет «частным домом» помещение, где случилось возгорание.

Из-за чего случился пожар?

Пока никакой официальной информации об этом нет. На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Им и предстоит выяснить, что произошло ночью 1 декабря.

Региональный Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Свою проверку также начала и прокуратура Центрального района по поручению регионального прокурора Антона Германа.

Правда ли, что это могло быть убийство?

Неизвестно. Такую версию выдвинуло издание Mash Siberia. Telegram-канал, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что тела погибших нашли внутри здания «с признаками насильственной смерти».

Но никаких подтверждений этой версии сейчас нет. Правоохранительные органы информацию пока никак не прокомментировали.