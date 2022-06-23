От чего умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов?

23 июня стало известно о смерти Юрия Шатунова, солиста легендарной группы «Ласковый май». Об этом изданию ТАСС сообщил пресс-секретарь артиста Аркадий Кудряшов.

В 90-е певец был кумиром миллионов, объездив с гастролями всю страну.

От чего умер Юрий Шатунов и что известно об обстоятельствах его смерти, — в материале amic.ru.

От чего умер Юрий Шатунов?

По данным СМИ, причиной смерти артиста стали острая сердечная недостаточность и обширный инфаркт миокарда. Более подробной информации пока нет.

Сколько лет было солисту «Ласкового мая»?

Юрий Шатунов скончался в возрасте 48 лет.

Что известно об обстоятельствах его смерти?

По данным Mash, Шатунов скончался в больнице. Но пресс-секретарь исполнителя Аркадий Кудряшов рассказал журналистам, что смерть наступила в машине скорой помощи.

«Сегодня ночью в карете скорой помощи сердце Юры остановилось», — цитирует Кудряшова ТАСС.

Были ли у Юрия Шатунова проблемы со здоровьем?

О том, что у певца есть проблемы с сердцем, ничего известно не было.

В 2019 году артиста госпитализировали прямо во время гастролей. Тогда Шатунов на ногах перенёс простуду, из-за чего у него начались проблемы с зубами. Солисту «Ласкового мая» даже понадобилась операция под общим наркозом.

О других заболеваниях Шатунова СМИ не сообщали.

Когда состоится прощание с Юрием Шатуновым?

Пока такой информации нет. О дате и времени прощания с Юрием Шатуновым станет известно позже.

Чем запомнился лидер «Ласкового мая» Юрий Шатунов?

Шатунов — легенда российской эстрады. Ещё будучи подростком, он обрёл бешеную популярность, став участником поп-группы «Ласковый май». В составе коллектива он выступал с 1986 по 1991 год. За пять лет Юрий Шатунов стал кумиром миллионов. Песни «Ласкового мая» — «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер» и другие — стали вечными хитами, которые знает каждый. После работы с группой вокалист начал сольную карьеру.