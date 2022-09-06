Что известно о жутком ДТП на Алтае, в котором погибли мать с четырьмя детьми?

В Алтайском крае 5 сентября произошла страшная авария. Машина, в которой ехали женщина и четверо её детей, врезалась в бензовоз на трассе. Все, кто находился в салоне, погибли. Теперь обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

Всё, что известно о смертельном ДТП на Алтае к этому моменту, — в материале amic.ru.

Что за смертельное ДТП произошло в Алтайском крае?

Авария произошла 5 сентября в Бийском районе, на 377-м километре федеральной автодороги «Чуйский тракт». Минивэн Honda Stepwgn влетел в бензовоз — грузовик DAF с прицепом Ozgul T22 — и опрокинулся. Все, кто был в «Хонде», погибли.

Кто был за рулём «Хонды»?

За рулём, по данным алтайского Следкома, была женщина 35 лет. Проживала она в Республике Алтай, следует из сообщения ведомства.

Кто погиб в ДТП в Бийском районе?

Вместе с водителем в автомобиле находилось четверо её детей. По данным регионального главка МВД, они были 2006-го, 2007-го, 2015-го и 2019-го годов рождения. Самому старшему ребёнку было 16 лет, а самому младшему — всего три года.

Все они — и мама, и дети — погибли.

В каком состоянии находится водитель бензовоза?

Он жив. По данным алтайского МВД, водитель бензовоза получил травмы. Ему оказывают всю необходимую медпомощь.

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Что известно об обстоятельствах ДТП?

В краевом управлении Следственного комитета уточнили, что «Хонда» вылетела на «встречку». Соответственно, столкновение было лобовым. Также известно, что цистерна бензовоза в момент аварии была пустой.

Других подробностей трагедии пока не сообщается.

Кто виноват в смертельной аварии?

Это предстоит выяснить правоохранителям. На место происшествия по поручению начальника краевой полиции Андрея Подоляна выехали руководство УГИБДД и специалисты экспертно-криминалистического центра.

В СУ СК возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Теперь полицейские выясняют обстоятельства произошедшего, ведут сбор и закрепление доказательств по уголовному делу.

Кроме того, собственную проверку начала и алтайская прокуратура. Ход расследования поставили на особый контроль по поручению главного прокурора региона Антона Германа.