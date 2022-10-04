Что известно об уроженце Алтайского края Бердникове, который возглавил Западный военный округ?

Уроженец Алтайского края генерал-лейтенант Роман Бердников назначен новым командующим Западным военным округом (ЗВО). Об этом со ссылкой на свои осведомлённые источники 3 октября сообщил РБК. На сайте Минобороны информации об этом нет. Что известно о Бердникове, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Что известно о Романе Бердникове?

Известно, что генерал-лейтенанту Роману Бердникову сейчас 48 лет. Родился он в Алтайском крае в городе Камне-на-Оби. После окончания школы поступил в Киевское Суворовское военное училище. В 1991 году Бердников стал его выпускником, а ещё через четыре года уже получил диплом Московского высшего общевойскового командного училища им. Верховного Совета РСФСР. Также он окончил Общевойсковую академию Вооружённых Сил РФ и Военную академию Генштаба.

Военную службу начал в 1995 году в Новосибирске в должности командира мотострелкового взвода в Сибирском военном округе. Здесь Роман Бердников дослужился до начальника штаба мотострелкового полка.

Был командиром 59-й отдельной мотострелковой бригады, врио командующего 2-й и 41-й общевойсковыми армиями, возглавлял группировку российских войск в Сирии. В ноябре 2018 года был назначен командующим 29-й общевойсковой армией Восточного военного округа.

В июне 2014 года получил звание генерал-майора, в декабре 2020 года — генерал-лейтенанта.

А что говорят о назначении в Минобороны?

На сайте Минобороны руководителем ЗВО до сих пор значится Александр Журавлёв. Официального заявления о том, что на посту его сменил наш земляк Александр Бердников от ведомства тоже не было. Однако ещё до публикации РБК об этом назначении уже сообщали военкоры, писатель Захар Прилепин, политтехнолог Марат Баширов, пишет «Русская семёрка». Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Бердников был утверждён в должности ещё 28 сентября 2022 года.