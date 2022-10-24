Что могло стать причиной крушения военного самолета в Иркутске?

23 октября в Иркутске произошло крушение истребителя Су-30. Известно, что военный самолёт выполнял приёмо-сдаточный полёт. Но в какой-то момент пилоты перестали выходить на связь. Вскоре воздушное судно рухнуло в густо застроенном частном секторе. Оба лётчика погибли. Что могло стать причиной крушения, читайте на amic.ru.

Что произошло с военным самолётом в Иркутске?

Версии произошедшего пока официально не называются. Известно, что вечером в воскресенье два Су-30СМ проходили испытательный полёт без боекомплектов перед приёмкой и последующей сдачей заказчику. Один самолёт сел, а второй продолжал летать, сообщает irk.ru.

Связаться с экипажем не могли более 20 минут. Тогда было принято решение поднять повторно в воздух второй борт. Лётчики приблизились к самолёту, не выходившему на связь, и увидели, что оба пилота находятся в либо бессознательном состоянии, либо уже мертвы.

Новости

Происшествия Два пилота погибли при падении военного самолёта на жилой дом в Иркутске

Из-за проблем с кислородными масками пилоты могли «уснуть» в горах, сообщил «Подъёму» лётчик-инструктор, майор ВВС и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолётах Андрей Краснопёров.

«... Если у самолёта был включён автопилот и была задана программа полёта, самолёт будет выполнять программу автопилота, пока его не отключат лётчики. Если его не отключают, самолёт продолжает летать по маршруту. Самолёт не садится на автопилоте. Он достигает высоты минимально безопасной и, если лётчик не берёт на себя управление, самолёт автоматически уходит на второй круг, и будет летать до тех пор, пока не кончится топливо», — объяснил эксперт.

Когда топливо закончилось, истребитель практически вертикально рухнул на густонаселённый частный сектор. Понятно, что если пилоты были без сознания, они не могли уже ни катапультироваться, ни направить куда-то в другое место самолёт. Лётчик авиазавода Максим Конюшин и лётчик военной приёмки Виктор Крюков погибли.

Новости

Происшествия Эксперт рассказал, почему в России участились крушения военных самолётов

Есть ли жертвы среди мирного населения?

Несмотря на то, что истребитель упал на двухэтажный частный деревянный дом, жертв среди горожан нет. По счастливой случайности одной семьи в этот момент не было дома. Именно на их половину дома рухнул самолёт. Со второй части жилища женщина смогла вывести свою мать и ребёнка, сообщает «МК».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Новости

Происшествия Дом сгорел почти дотла. Фото с места крушения истребителя в Иркутске

Что могло случиться с пилотами?

Причиной потери сознания сразу у двух лётчиков мог стать отказ кислородного оборудования или разгерметизация кабины, сообщил «МК» генерал-майор, заслуженный военный лётчик, выпускник Барнаульского высшего авиационного училища Владимир Попов.

«Крайне редко бывает, чтобы сразу оба пилота теряли сознание. Обычно у одного организм посильнее, у другого — послабее, один более готов, другой — менее. А тут сразу у двоих резко оборвалось сознание. Возможно, они крутили какой-то пилотаж с перегрузками. <...> Пока мы можем только предполагать. Вариантов может быть несколько», — сказал Попов.

Эксперт отмечает, что окончательные выводы можно будет сделать, когда расшифруют «чёрные ящики». На данный момент информации о том, что они найдены, не поступало.

Новости

Происшествия Следователи возбудили уголовное дело после крушения истребителя в Иркутске

«Хорошо, если найдём записывающую аппаратуру кабинного контроля, переговоры, что-то уточним. Тогда можно будет более реально говорить об этом. Пока только вероятностно. Пока результат, конечно, очень плохой», — сказал эксперт.

В Объединённой авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК»), в состав которой входит авиазавод, причины крушения не комментируют.

Известно, что на месте работали следователи и криминалисты территориального следственного органа и Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Также на место происшествия для оказания помощи в расследовании отправили следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства и сотрудников Судебно-экспертного центра СК России.

Как ранее сообщал amic.ru, 17 октября в жилом квартале Ейска в Краснодарском крае потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34. Он разбился в жилом квартале города. В результате крушения загорелся многоэтажный дом, погибли 15 человек, ещё более 40 пострадали.