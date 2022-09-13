Что произошло с «Яндексом», почему «Яндекс» превратился в «Дзен», где искать новости и как открыть почту?

Вечером 12 сентября российская поисковая система «Яндекс» кардинально изменилась. Часть её сервисов перекочевала в теперь уже чужой ей «Дзен», а часть — потерялась. Но большинство пользователей столкнулись с этими переменами утром 13-го и задались вопросом: «Где привычное всё?» Amic.ru рассказывает, что случилось и как всё найти.

Что произошло с «Яндексом»?

Часть своих сервисов «Яндекс» продал корпорации VK. Сам поисковик переехал на укороченный адрес ya.ru. Отсюда можно будет зайти на оставшиеся сервисы «Яндекса» — в поиск, на почту, видео, картинки, карты, афишу и так далее. Там же находится личный кабинет пользователя «Яндекс ID» и голосовой помощник Алиса.

Кстати, «Яндекс» получил ещё и службу доставки Delivery Club. А новостей и «Дзена» на нём больше нет.

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Где искать новости?

Сервис «Дзен» и «Новости» были проданы VК. Теперь их нужно искать по адресу dzen.ru. Если в ya.ru в поиске набрать «яндекс новости», вы попадёте в «Дзен», на специальную страничку новостей. А на главной странице «Дзена» вы увидите поисковую строку «Яндекса», топ новостей и все материалы того же «Дзена», что были раньше в «Яндексе».

В новостях, на первый взгляд, всё по-старому. На стартовой странице остались федеральный/региональный топ-5 (он разворачивается в топ-15). На странице «Дзен новостей» можно увидеть материалы, разбитые по рубрикам (политика, экономика и т.д.). Но пока не настроен сервис поиска новостей по словам, например «Барнаул» и сортировка их по времени или релевантности.

Зато это всё работает в других поисковых системах, например, в Google или Mail.ru, частично — в Rambler. Нужно только привыкнуть к особенностям этих площадок.

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Как попасть на главную страницу yandex.ru?

Как уже сообщалось выше, можно набрать в любом поисковике ya.ru, и вы попадёте на главную страницу этой поисковой системы. Кроме того, если в «Яндексе» набрать и «яндекс» кириллицей и yandex.ru латиницей, то будет возможность перейти на ya.ru.

Однако, например, в Google такая операция не пройдёт, он перенесёт вас в новый «Дзен». Поэтому запомните короткий адрес ya.ru.

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Как открыть почту «Яндекса» и где она теперь расположена?

Когда вы зашли на новую страницу «Яндекса» по адресу ya.ru, под поисковой строкой, разрезающей эту страницу посредине, в левом нижнем углу экрана на десктопе и на мобильном будет кнопка для всех сервисов «Яндекса». Кликните по ней, среди этих сервисов будет значок и почты.

Кроме того, если вы авторизованы и не выходили из «Яндекса» перед его трансформацией в ночь на 13 сентября, то в правом верхнем углу экрана будет ваш аватар, а рядом с ним конвертик почты с числом писем — этот конвертик тоже является точкой входа в вашу почту.

Можно также запомнить адрес этого сервиса: mail.yandex.ru.