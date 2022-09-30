Что сказал Путин в своем обращении по поводу вступления в состав РФ новых регионов?

В Кремле 30 сентября состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав Российской Федерации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Но перед этим Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Президент высказался об итогах референдумов, политике Запада и геополитической ситуации в мире.

Главное из выступления Владимира Путина перед церемонией подписания — в материале amic.ru.

О решении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей вступить в состав РФ

Путин назвал свободным решение республик и областей вступить в состав Российской Федерации. И отметил, что оно закреплено референдумами, результаты которых уже известны.

«Сегодня мы подписываем договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Уверен, что это решение будет поддержано, потому что это воля миллионов людей», — заявил президент.

Владимир Путин также сообщил, что не сомневается, что это решение вскоре поддержат Госдума и Совет Федерации.

«Люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. Навсегда», — добавил российский лидер.

О специальной военной операции

Президент также напомнил, что боевые действия на территории Донбасса идут уже не первый год. Путин подчеркнул, что Россия всегда будет помнить героев русской весны, которые погибли за право говорить на родном языке, сохранять свою культуру и веру.

Солдат и офицеров России, погибших в ходе СВО, Путин назвал героями. Собравшиеся в Георгиевском зале почтили память бойцов минутой молчания.

Украину же Владимир Путин призвал закончить военные действия и вернуться за стол переговоров.

«Мы к этому готовы», — подчеркнул президент РФ.

При этом он добавил, что обсуждать статус Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Россия не собирается, поскольку там люди сами сделали свой выбор. Наша страна этот выбор «не предаст», заявил глава государства.

О развале СССР

Путин также отметил, что решение о развале СССР принимали политики, которые не интересовались мнением простых людей. Из-за этого огромное государство разделили на части «по живому», создав множество проблем. При этом президент заявил, что восстанавливать Советский Союз никто не собирается.

«Но это уже неважно, Советского Союза нет. И его уже не вернуть. России не нужно возрождение СССР, мы к этому не стремимся. Но нет ничего сильнее решимости людей вернуться в своё подлинное историческое Отечество», — отметил Путин.

О политике Запада

США и другие западные страны Владимир Путин обвинил во лжи, лицемерии и жёстком диктате над всеми остальными. По словам президента, в числе жертв могла оказаться и Россия, но здесь на советских руинах удалось создать сильное централизованное государство.

«После распада СССР Запад решил, что миру навсегда придётся мириться с его диктатом. Запад рассчитывал, что Россия развалится, но она устояла, окрепла и возродилась. Запад всё это время пытается ударить и раздробить нас. Им просто не даёт покоя, что в мире есть такая огромная великая страна с народом, который никогда не будет жить по чужой указке», — подчеркнул президент России.

Он добавил, что Запад за последние десятилетия нарушил несколько ключевых договорённостей с Россией. По мнению Путина, США видит страну не равноценным партнёром, а подчинённым.

«Нас хотят видеть рабами, наша культура представляет для них опасность, поэтому они хотят её отменить. Им вообще не нужна Россия. Она нужна нам», — отметил Путин.

Президент напомнил, что США — это единственная страна в мире, которая дважды применила ядерное оружие. И добавил, что тем самым Америка «создала прецедент».

Об аварии на газопроводах «Северный поток»

Путин высказал мнение, что в диверсии на «Северном потоке» тоже виноват Запад. По крайней мере, им это действительно выгодно, подчеркнул глава государства.

«Англосаксам мало санкций. Они перешли к диверсиям, невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях „Северного потока“, которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской энергетической инфраструктуры», — высказался Путин.

Об обстановке в мире

Путин также напомнил, что США несколько раз в своей истории оправлялись от тяжёлых кризисов только благодаря войнам на чужой территории. Так может случиться и в этот раз, считает президент.

«Теперь США, чтобы выпутаться из очередного клубка противоречий, нужно сломать Россию. Если не получится, воспользуются принципом «Война всё спишет», — подчеркнул Владимир Путин.

США российский лидер обвинил в излишней самоуверенности. И отметил, что энергетический и продовольственный кризис никакой агрессивной пропагандой не решить.

«Виртуальной капитализацией не отопить жилище. Бумажками никого не накормишь. Энергоносители нужны. Поэтому политикам в Европе приходится убеждать людей реже мыться и теплее одеваться. Несогласных объявляют радикалами и переводят стрелки на Россию», — считает глава государства.

О том, что значит «быть русским»

В завершение речи Владимир Путин привёл цитату философа Ивана Ильина, которая посвящена русской идентичности.

«И если я считаю моей родиной Россию, то это означает, что я по-русски люблю, созерцаю и думаю, по-русски пою и говорю; что я верю в духовные силы русского народа и принимаю его историческую судьбу своим инстинктом и своею волею. Его дух — мой дух; его судьба — моя судьба; его страдания — моё горе; его расцвет — моя радость», — процитировал мыслителя президент.

После этого началась церемония заключения договоров. Владимир Путин подписал документы о вступлении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. То же самое сделали и главы этих территорий. Теперь документы должны ратифицировать в Госдуме и Совете Федерации.