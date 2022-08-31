Что стало причиной смерти Михаила Горбачева?
Он находился в Центральной клинической больнице под наблюдением врачей
Вечером 30 августа в Москве скончался первый и единственный президент СССР, последний генсек ЦК КПСС, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачёв. Ему был 91 год. Что стало причиной смерти известного политика, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».
Горбачёв умер из-за коронавируса?
Нет. Эту версию источник «Интерфакс» из окружения политика опроверг. Сообщается, что Михаил Горбачёв скончался после продолжительной и тяжёлой болезни. Известно, что у него были проблемы с почками.
В июне сообщалось, что политик проходит курс лечения, в том числе гемодиализ. Накануне смерти Горбачёв прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на очередную процедуру гемодиализа, пишет Telegram-канал Mash.
В свою очередь, в пресс-службе фонда политика отметили, что Горбачёв на протяжении года постоянно находился в ЦКБ по настоянию врачей. Источник из окружения Михаила Горбачёва сообщил «Интерфаксу», что он периодически покидал медицинское учреждение, но при этом строго выполнял все меры предосторожности.
Когда состоятся похороны Михаила Горбачёва?
Политика похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с женой, сообщили РИА Новости в Горбачёв-Фонде. Дата и время похорон, а также место прощания пока неизвестны.