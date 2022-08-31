Что стало причиной смерти Михаила Горбачева?

Он находился в Центральной клинической больнице под наблюдением врачей

31 августа 2022, 09:53

Вечером 30 августа в Москве скончался первый и единственный президент СССР, последний генсек ЦК КПСС, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачёв. Ему был 91 год. Что стало причиной смерти известного политика, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Горбачёв умер из-за коронавируса?

Нет. Эту версию источник «Интерфакс» из окружения политика опроверг. Сообщается, что Михаил Горбачёв скончался после продолжительной и тяжёлой болезни. Известно, что у него были проблемы с почками.

В июне сообщалось, что политик проходит курс лечения, в том числе гемодиализ. Накануне смерти Горбачёв прибыл в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) на очередную процедуру гемодиализа, пишет Telegram-канал Mash.

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В свою очередь, в пресс-службе фонда политика отметили, что Горбачёв на протяжении года постоянно находился в ЦКБ по настоянию врачей. Источник из окружения Михаила Горбачёва сообщил «Интерфаксу», что он периодически покидал медицинское учреждение, но при этом строго выполнял все меры предосторожности.

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Когда состоятся похороны Михаила Горбачёва?

Политика похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с женой, сообщили РИА Новости в Горбачёв-Фонде. Дата и время похорон, а также место прощания пока неизвестны.

Михаил Горбачёв родился в 1931 году в Ставропольском крае в семье крестьян. В 1950 году поступил на юридический факультет МГУ им. Ломоносова, а в 1952 году вступил в КПСС. После университета успел поработать в прокуратуре Ставропольского края, а к 1962-му возглавив краевой комсомол. В 1978-м он уже сел в кресло секретаря ЦК КПСС — высшего партийного органа. В 1985-м стал генеральным секретарём ЦК КПСС, в следующем году его переизбрали на этот пост. В октябре 1988-го Горбачёва избрали председателем президиума Верховного Совета СССР, 25 мая 1989 года — председателем Верховного Совета СССР. В марте 1989 года был избран народным депутатом СССР от КПСС, 15 марта 1990 года на третьем внеочередном съезде народных депутатов Горбачев — президентом СССР, первым и последним в истории Советского Союза. Одновременно до декабря 1991 года Горбачёв являлся председателем Совета обороны СССР, Верховным Главнокомандующим Вооружённых Сил СССР.
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