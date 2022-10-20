Что такое уровень базовой готовности, который ввели в Алтайском крае, и как он отразится на жителях?
В регионе усилят меры безопасности, а также охрану многих важных объектов
В среду, 19 октября, президент России Владимир Путин ввёл в регионах России несколько уровней готовности. Чем ближе к зоне проведения СВО на Украине, тем они выше. В Алтайском крае, как и в большинстве субъектов, сейчас действует базовый уровень готовности. Что это значит и как это отразится на жителях, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».
Что такое базовый уровень готовности?
Базовый уровень готовности — это режим, во время действия которого исполнительная власть может принимать решения «о проведении мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Также главы регионов наделяются полномочиями «по реализации мер для удовлетворения потребностей ВС РФ». Проще говоря, губернаторы будут координировать действия региональных и муниципальных органов, а также силовиков.
Какие меры могут принимать на местах во время базового уровня готовности?
Во-первых, в каждом из регионов с уровнем базовой готовности губернаторы должны создать оперативный штаб. Его работа будет направлена на принятие и проведение всех необходимых мероприятий по защите населения и территорий от ЧС природного, техногенного характера. Кроме этого, будут приниматься меры для удовлетворения потребностей ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и нужд населения.
Региональные правительства теперь имеют полномочия:
— усиливать охрану общественного порядка, обеспечивать общественную безопасность;
— усиливать охрану военных, важных государственных и специальных объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики;
— вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики.
Как это отразится на жителях Алтайского края?
Особо никак. Никакие решения, ограничивающие обычную жизнь жителей региона, приниматься не будут.