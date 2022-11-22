Что за пособие для семей с детьми ввёл Владимир Путин и кому оно положено?

Закон о введении в России новых выплат для семей с детьми 21 ноября подписал Владимир Путин. Называться они будут «единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка», а появятся с начала 2023 года. Кстати, все подробности и условия получения уже известны — власти и ведомства обсуждали меру поддержки всю осень.

О том, что за новое пособие ввёл Владимир Путин, кому оно будет положено и как его получить, — в материале amic.ru.

Что за пособие для семей с детьми ввёл Владимир Путин?

Фактически это не новое пособие, а целая система поддержки семей с детьми, которую внедряют российские власти. Несколько уже существующих выплат решили объединить в одну. Она и будет называться единым пособием в связи с рождением и воспитанием ребёнка.

Какие выплаты объединит в себе единое пособие?

Единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка будет включать в себя меры поддержки, которые уже существуют.

Оно объединит выплаты:

для беременных;

по уходу за ребёнком до 1,5 лет;

на ребёнка до 3 лет;

на ребёнка с 3 до 7 лет;

на ребёнка с 8 до 17 лет.

Сколько денег будут платить семьям с детьми?

Единой суммы для всей страны нет. Пособие будет ранжированным, а его размер будет зависеть от дохода семьи и региона, где она живёт. В отношении каждого, кто обратится за выплатой, проведут комплексную оценку нуждаемости. Исходя из её результатов семье назначат ежемесячное пособие в размере 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума.

При этом средний размер выплаты по стране составит 14 тысяч рублей в месяц, сообщал ранее министр труда Антон Котяков.

«Размер пособия я уже озвучил. Хочу сказать, что в среднем максимальный размер такого пособия в нашей стране составит 13 900 рублей», — пояснял глава ведомства.

Кому положено единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка?

Всем, кто имел право на предыдущие меры поддержки. Просто теперь все эти категории граждан объединены в одну. Так что на единое пособие имеет право сначала беременная женщина, вставшая на учёт на раннем сроке, а затем и её дети, пока им не исполнится 18 лет.

Какие условия получения единого пособия?

Главное условие — среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум по региону.

При этом доход семьи не должен быть нулевым — у родителей должна быть работа.

Также стоит помнить, что единое пособие назначают не семье в целом, а каждому ребёнку в отдельности.

Как получить единое пособие?

Для этого будет достаточно одного онлайн-заявления на госуслугах. Никаких дополнительных справок предоставлять не нужно — ведомства сами должны будут провести комплексную оценку нуждаемости.

Подать заявление можно будет, когда на портале госуслуг появится специальная форма.

Когда появится единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка?

С 1 января 2023 года. Соответственно, предыдущие меры с поддержки с этого момента действовать перестанут.