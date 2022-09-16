Что за работа сборщик шишек с зарплатой 200 тысяч? Что нужно делать и правда ли столько заплатят?

Сервис «Зарплата.ру» составил рейтинг самых высоких предлагаемых зарплат для вакансий в Алтайском крае в сентябре. Одной из самых высокооплачиваемых оказалась работа сборщика кедровых шишек, которым, по данным портала, предлагают от 100 до 200 тыс. рублей в месяц. На Avito можно найти и более щедрых работодателей на эту вакансию — от 250 тыс. рублей.

Рассказываем, в чём заключается эта работа, не опасно ли собирать шишки, где жить, как добывать и сколько заплатят на самом деле.

Что за работа сборщик шишек?

Сборщик кедровых шишек (в народе — шишкарь, или шишкобой) — это сезонная работа, на которую на Алтае нанимают людей в конце лета — начале осени, когда в тайге поспевают кедровые орехи.

Вот что рассказывает об особенностях работы опытный шишкарь: «Заключившие договоры (официальные или устные, как повезёт) с работодателями люди выезжают в тайгу, где растёт кедрач, им нужно будет собирать кедровые шишки. Это не профессия, это сезонный приработок. Некоторые местные жители в Горном Алтае так подрабатывают годами, а то и поколениями».

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Как собирают кедровые шишки?

Собирают шишки по-разному. Самый сложный с физической точки зрения способ — лезть на высокую кедровую сосну и собирать шишки наверху. Там опытные сборщики длинными шестами сбивают шишки с веток.

Есть другой вариант — бить по дереву специальной деревянной колотушкой, чтобы от ударов спелые шишки упали на землю. Этими ударами можно повредить дерево. Можно и подождать сильного ветра, который так же сдует шишки вниз, говорит наш эксперт.

Можно собирать уже упавшие шишки, так называемые паданки. Но с земли шишки нужно подбирать быстро, от долгого лежания они могут испортиться, кроме того, на орехи много желающих среди лесных животных.

Также шишкарь объясняет, что после сбора шишки складывают в мешки.

Сколько можно орехов собрать за день?

По словам нашего эксперта, он работал в наёмной бригаде. Обычно такая бригада шишкобоев составляется в среднем из пяти-десяти человек. В день, по его словам, такая бригада, состоящая из опытных шишкарей, в урожайный год способна собирать до ста мешков.

Однако есть и другие данные по сбору, всё зависит от сноровки сборщиков, их опыта и других условий. По данным эксперта НГС, один человек может собрать в день от пяти мешков.

«Самая валютная валюта этой осени». Мем из горно-алтайского паблика / Фото: vk.com/kopsop_aryberi04

Сколько можно заработать на шишках?

В объявлениях о приёме работников на этот сезонный промысел стоят разные суммы. Где-то пишут «от 250 тысяч», где-то указывают «70-200 тысяч». Но нигде не указывается точная сумма, так как работа сдельная, и не сообщается, за какой период готовы столько заплатить — за месяц или за сезон. Видимо, всё зависит от самого сборщика.

По данным регионального представителя «Авито Работы» в Сибири Екатерины Салостий, в среднем оплата за один мешок составляет 500 рублей. «За два месяца можно заработать до 300 тысяч рублей», — говорит Екатерина. Платят именно за мешок.

В материалах «Зарплаты.ру» написано, что работодатель предлагает до 10 тыс. рублей в день, а при работе пять дней в неделю — 200 тысяч на руки. В объявлениях чаще всего указывают, что зарплату выдают каждый день, могут перевести на карту сборщика или его родственников.

В чём кроется подвох при сборе кедровых шишек?

Надо учитывать, что это тяжёлый физический труд вдали от цивилизации осенью в тайге, где погода меняется постоянно. Бывает, что стоит жаркий день, а ночью — заморозки. Или дождь. Или снег, он в горах может выпасть даже летом.

Автор канала «Байкал Сибирь Россия» в «Дзене» рассказал о трудностях, которые поджидают неофита, собравшегося заработать на шишках лёгкие деньги. С одного дерева можно стрясти 50 шишек, а с другого — только 10. Потом нужно их ещё найти внизу, порой в высокой траве. Работать приходится много, иногда по 14-16 часов. Часто люди трудятся на таких сезонных работах без выходных, чтобы получить как можно больше денег. И в таком темпе придётся провести месяц или более.

Какие условия труда предлагают работодатели при сборе шишек?

По данным «Зарплаты.ру», в тайгу работников отвезут на проходимых грузовиках или УАЗах. На месте обеспечивают питание и своевременный расчёт. Проживание в палатке. Выдают инструменты для сбора и спецодежду.

В чём опасность работы сборщика шишек?

Как и любой другой физический труд на воздухе эта работа имеет свои трудности. Это и погодные условия, о которых написано выше, можно банально простудиться. Можно просто не рассчитать свои силы и сильно устать. Работа на высоте травмоопасна.

В объявлениях можно встретить такие предупреждения: «С пониманием работы и проживанием в таёжных условиях». В тайге водятся дикие животные. Работодатели пишут: «Научим вас, как правильно себя вести в лесу, ориентироваться на местности и что делать при встрече с дикими животными. Выдаём средства для самообороны от диких зверей». Иногда территорию, на которой работает и живёт бригада, охраняют специально обученные собаки.

Но кроме хищников в тайге можно набрести, например, на змей. А также в сентябре повторно активизируются клещи.