Что за звание «Мать-героиня» учредил Путин и кто может рассчитывать на миллион рублей?

В России появилось почётное звание «Мать-героиня». Соответствующий указ 15 августа подписал президент страны Владимир Путин. Документ уже опубликован на портале правовой информации. Таким образом, глава государства вернул звание, которое активно присуждали матерям в советские времена. Но теперь им полагается ещё и денежная выплата в размере одного миллиона рублей. Кроме того, президент ввёл новые выплаты для тех, кто получил награды «Родительская слава».

О том, кому будут присуждать звание «Мать-героиня» и какие ещё денежные выплаты ввели для многодетных родителей, — в материале amic.ru.

«Мать-героиня» — что это за звание?

Это точно такое же звание, которое присуждали в СССР. Тогда его удостаивались матери, которые воспитали десятерых детей и больше. Кроме того, им вручали одноимённый орден.

Владимир Путин ещё в начале июня заявил, что традицию награждения многодетных матерей нужно вернуть. Но акцент глава государства сделал на матподдержке таких женщин: он предложил выплачивать награждённым по миллиону рублей.

Теперь решение закреплено официальным документом.

«Установить, что при присвоении звания „Мать-героиня“ награждённой матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей в порядке, определяемом правительством РФ», — говорится в указе.

Сколько детей нужно воспитать, чтобы получить почётное звание и миллион рублей?

Не менее десяти. В этом плане власти не стали менять те стандарты, что были в СССР.

«Установить звание „Мать-героиня“ для присвоения матери, являющейся гражданкой РФ, родившей и воспитавшей десять и более детей, являющихся гражданами РФ», — гласит текст документа.

Сколько детей нужно воспитать, чтобы получить орден «Родительская слава»?

Орден «Родительская слава» — награда, которую вручают матерям уже более десяти лет. Здесь правила получения оставили без изменений. Лауреатами становятся те, кто воспитал семерых и больше детей.

Раньше вместе с наградой матерям была положена денежная выплата сто тысяч рублей. Но из указа Путина следует, что размер выплаты увеличат.

Какая выплата положена тем, кто получил орден «Родительская слава»?

500 тысяч рублей. Президент распорядился увеличить выплату для тех, кто получил орден, в пять раз.

Кому положена медаль ордена «Родительская слава»?

Медаль ордена «Родительская слава» — это младшая награда. Её вручают семьям, воспитавшим четверых и более детей. Титул тоже существует уже не первый год. Но раньше за него вообще не полагалась никакая выплата. Теперь вместе с наградой семьи будут получать и деньги.

Сколько денег получат те, кому вручили медаль ордена «Родительская слава»?

Размер денежной выплаты за медаль ордена «Родительская слава» составит 200 тысяч рублей.

Что делать, если уже получил 100 тысяч рублей за орден «Родительская слава»?

Если награду вы получили в 2022 году, размер выплаты пересчитают. Таким образом, семья сможет дополнительно получить 400 тысяч рублей.

Учитываются ли усыновлённые дети при вручении наград?

Да. Когда речь идёт о присуждении наград и назначении выплат для многодетных семей, усыновлённые дети учитываются точно так же, как и родные.