Где и в какое время в Алтайском крае 5 октября зазвучат сирены?

В городах и районах Алтайского края 5 октября взвоют сирены. В регионе проведут комплексную техническую проверку готовности систем оповещения. Об этом накануне сообщили в мэрии Рубцовска. Так что если вы услышите гул, не тревожьтесь: это плановые мероприятия. Тем не менее каждый должен знать, что ему делать, если включились сирены.

О том, когда и где сработает система оповещения, — в материале amic.ru.

Где будут звучать сирены 5 октября?

Во всех городах и районных центрах Алтайского края, сообщает рубцовская мэрия. Единственное исключение — Барнаул.

Во сколько зазвучат сирены в Алтайском крае?

Сирены по краю зазвучат дважды, если верить сообщению администрации Рубцовска.

В 10:40 начнётся комплексная техническая проверка систем регионального уровня. Сирены будут «выть» три минуты, до 10:43.

А с 11:30 до 11:33 начнётся проверка системы оповещения муниципального уровня.

Будет ли проверка систем готовности в Барнауле?

Похоже, что нет. Информации о проводимой проверке в краевой столице нет, сообщили в мэрии Барнаула.

Зачем включать утром сирены?

Это плановые мероприятия. Профильные ведомства, отвечающие за гражданскую оборону, проверяют, насколько исправно работает система оповещения в том или ином городе. Так, чтобы в случае чрезвычайной ситуации сирены сработали без заминок.

Что делать, если услышал сирену оповещения?

Сигнал «Внимание всем!» по громкоговорителям и электросиренам предупреждает, что вскоре прозвучит важная информация или прямые инструкции к действию. Если это не плановая проверка, систему оповещения включают только при угрозе или в случае какой-то экстремальной ситуации.

Если вы услышали сигнал, нужно прослушать сообщение от МЧС. Срочно включите телевизор (первый или второй канал) или радио. Если это не учебная тревога, там должно прозвучать сообщение с дальнейшими инструкциями. Если что-то не расслышали или включили поздно, дождитесь повтора. Если выяснится, что действительно возникла чрезвычайная информация, передайте информацию всем, кому сможете.