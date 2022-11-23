Где в Барнауле можно покататься на коньках и лыжах? Карта

Открытие зимнего спортивного сезона в Барнауле запланировано на начало декабря, но уже в ближайшие выходные барнаульцы смогут покататься на горных лыжах на ГЛК «Авальман», а любителей беговых лыж ждут на базе АлтГТУ. Всего в краевой столице зимой 2022-2023, с учётом ведомственных и студенческих баз, будут функционировать 20 спортивных объектов. Массовый прокат, как отмечают в пресс-службе городской администрации, организуют на 12 из них. Цены на аренду снаряжения будут варьироваться от 150 до 250 рублей в час.

Также в Барнауле откроется 24 катка. Аренда коньков составит от 150 до 200 рублей за час.

Чтобы вы точно знали, где можно покататься, amic.ru составил карту катков и лыжных баз, которые будут открыты для посещения горожанами. Здесь вы найдёте адреса спортивных объектов и номера телефонов.