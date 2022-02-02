Гид по зимней Олимпиаде в Пекине. Когда и где можно посмотреть трансляции Игр?

С 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине пройдут XXIV зимние Олимпийские игры. На протяжении двух недель будет разыграно 109 комплектов наград в 15 видах спорта. Россияне представлены во всех дисциплинах. Сборная, по мнению экспертов, поборется за попадание в топ-3 общекомандного зачёта. По разным оценкам, российские спортсмены могут завоевать около 30 медалей. Главные надежды по традиции возлагают на фигурное катание, лыжные гонки и биатлон. Также стоит ждать наград в конькобежном спорте, фристайле, бобслее и скелетоне.

Где можно посмотреть трансляции зимних Олимпийских игр — 2022 в Пекине?

В России соревнования будут показывать в прямом эфире бесплатно на ТВ и в интернете. Право на вещание Олимпиады получили Первый канал, “Матч ТВ”, “Россия 1” и “Телеспорт”. Видеотрансляции с Олимпиады-2022 в Пекине можно будет смотреть в режиме live на сайтах matchtv.ru, Первого канала и на сервисе “Смотрим“.

Когда пройдёт церемония открытия Олимпиады в Китае и кто её покажет?

4 февраля телеканал “Россия 1” проведёт трансляцию церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Она пройдёт на стадионе “Птичье гнездо”, начало в 15:00 по московскому времени. Комментировать её будет Дмитрий Губерниев.

А что интересного будет на открытии, кроме парада спортсменов?

Обычно страна — хозяйка Игр представляют свою культуру красочным шоу с песнями, танцами и фейерверками. Китай от этого негласного правила отходить не намерен. Ну, и конечно, кульминация любой церемонии открытия — момент, когда зажигается олимпийский факел.

Где смотреть самые популярные вида спорта: биатлон, лыжи, хоккей и фигурное катание на зимней Олимпиаде?

Российские каналы распределили показ трансляций между собой следующим образом: “Матч ТВ” покажет хоккей (кроме матчей сборной России), бобслей, санный спорт, скелетон, кёрлинг, прыжки с трамплина, лыжное двоеборье, шорт-трек, лыжный фристайл, сноуборд, конькобежный спорт, горнолыжный спорт. Первый канал и “Россия 1” поделят между собой трансляции хоккейных матчей сборной России, фигурного катания, лыжных гонок и биатлона. В эфире Первого также будут выходить “Дневники Олимпиады”. Освещать Игры-2022 в Пекине будут известные комментаторы — Денис Казанский, Александр Гришин, Павел Занозин, Дмитрий Губерниев, Владимир Стогниенко и другие.

Игры стартуют уже в пятницу. А что посмотреть в этот день, кроме парада спортсменов?

На самом деле, предварительные состязания в отдельных видах спорта начнутся уже со среды, 2 февраля. Это будет кёрлинг. 3 февраля можно будет посмотреть фристайл. Наконец, 4 февраля стартует турнир у фигуристов. Пока, правда, все эти соревнования носят предварительный характер — без розыгрыша медалей. А ещё свой первый матч на турнире проведут хоккеистки. 4 февраля, пятница: 04:45 (время здесь и далее московское). Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины (короткая программа), танцы (ритм-танец), пары (короткая программа). Первый канал 07:05 Хоккей, женщины. Группа A: Россия — Швейцария. Matchtv.ru 15:00 Церемония открытия Олимпиады-2022. “Россия 1”