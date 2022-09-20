Госдума приняла поправки в УК о «мобилизации» и «военном положении». Что это значит?

20 сентября 2022 года Госдума РФ сразу во втором и третьем чтениях единогласно приняла большой пакет поправок в Уголовный кодекс. Согласно этим поправкам, в УК вводятся понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Рассказываем, что именно меняется в Уголовном кодексе и когда новый закон вступит в силу.

О «мобилизации» и «военном времени»

В уголовный кодекс вводятся понятия «мобилизация», «военное время», «военное положение». Госдума признала эти периоды отягчающими обстоятельствами, то есть требующими более строгого наказания при совершении преступлений.

О мародёрстве

В уголовный кодекс РФ вводится наказание за мародёрство до 15 лет лишения свободы (статья 63). Срок наказания зависит от состава преступления.



Под мародёрством понимается противоправное изъятие чужого имущества в период военного положения, в военное время либо в условиях вооружённого конфликта или ведения боевых действий. При этом просто «изъятие чужого имущества» наказывается лишением свободы на срок до шести лет. Если было применено неопасное для жизни насилие — до 10 лет.

Если мародёрство совершалось по предварительному сговору, в крупном размере или с применением опасного для жизни насилия — до 12 лет. А организованное группой, в особо крупном размере или совмещённое с убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью — до 15 лет.

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Наказание за сдачу в плен

В УК России вводится уголовная ответственность за добровольную сдачу в плен (от 3 до 10 лет лишения свободы). При этом в проекте закона указывается, что «военнослужащий, впервые совершивший преступление, может быть освобождён от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений».

За дезертирство и самоволку

Ужесточается наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (от 5 до 10 лет колонии в зависимости от времени отсутствия).



За дезертирство теперь грозит до 15 лет лишения свободы.



За уклонение от воинской службы путем симуляции болезни — до 10 лет лишения свободы.

За неподчинение

За отказ от участия в военных действиях (неявка в военкомат, уклонение от мобилизации) грозит лишение свободы от 2 до 3 лет.

Ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа начальника, отданного в установленном порядке. За это предлагается наказывать лишением свободы на срок от 2 до 3 лет.



Также вводится уголовная ответственность за нарушение условий контракта по гособоронзаказу (от 4 до 10 лет лишения свободы).

Закон уже вступил в силу?

Ещё нет. Его только приняла Госдума. Сначала законопроект должен получить одобрение Совета Федерации, а затем его должен подписать президент РФ. Пока этого не произошло. Однако глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предположил, что Совет Федерации может рассмотреть предложенные поправки в УК РФ уже 21 сентября.

Значат ли эти поправки, что в России начинается мобилизация?

Авторы законопроекта утверждают, что принятые Госдумой поправки вовсе не означают начала мобилизации в России. В частности, об этом заявила сенатор Ольга Ковитиди.

«Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона, — мобилизация в стране не объявлена», — сказала Ковитиди в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Она подчеркнула, что, согласно поправкам, ужесточение наказаний «имеет место только в период военного времени, военного положения. Когда ситуация более стабильная, то указанные меры жёсткие, достаточно жёсткие, применяться не будут», — уточнила сенатор.