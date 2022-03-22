Instagram* признали экстремистским. Что это значит и считаюсь ли я преступником, если там сижу?

Тверской районный суд Москвы 21 марта всё же признал экстремистской деятельность организации Meta**, а также её дочерних компаний Facebook*** и Instagram*. 11 марта с таким требованием выступила Генпрокуратура, а 14 марта Роскомнадзор ограничил россиянам доступ к соцсетям. Американская компания попыталась найти компромисс с российскими правоохранителями и попросила отложить решение, но получила отказ.

Рассказываем, что означает признание компании экстремистской и будут ли нарушителями закона обычные граждане, которые продолжат пользоваться соцсетями.

Почему деятельность Instagram* признали экстремизмом? Причиной обращения Генпрокуратуры стало решение Meta Platforms** от 11 марта. Американская корпорация официально разрешила пользователям размещать в сети информацию с призывами к насилию в отношении российских военных. По словам руководства компании, подобные высказывания в отношении гражданского населения остались запрещены. Кроме того, изменилась политика компании в отношении лидеров России и Белоруссии — Владимира Путина и Александра Лукашенко. Призывы пользователей к смерти именно этих президентов перестали быть запрещёнными. По данным Reuters, столь своеобразную политику Meta** разрешила не во всех странах, а только в Азербайджане, Армении, Венгрии, Грузии, Латвии, Литве, Польше, России, Румынии, Словакии, Эстонии и на Украине. Позднее сама корпорация уточнила, что запрет на экстремистские высказывания сняли только на территории Украины. Генпрокуратура усмотрела в политике компании явные признаки экстремистской деятельности и подала в суд. Роскомнадзор при этом внёс соцсети Facebook*** и Instagram* в список запрещённых. Корпорация просила суд отложить заседание, но получили отказ. Просьба провести лингвистическую экспертизу высказываний, которые послужили основанием для разбирательства, тоже осталась без удовлетворения. Представитель Meta Platforms** в суде заявила, что компания изменила политику и считает недопустимым русофобию и призывы к насилию россиян. Но на итоговое решение это никак не повлияло. Решение суда вступило в силу незамедлительно. С 21 марта Meta Platforms**, а также Facebook*** и Instagram* признаны экстремистскими на территории РФ.

Что означает блокировка Instagram* и признание его экстремистской организацией? Кажется, до конца этого пока никто не понимает. Во-первых, текст судебного решения, которое бы объясняло все нюансы, пока не опубликован. Во-вторых, подобных ситуаций в российской юридической практике ещё не было. Юристы могут лишь опираться на законы, которые уже действуют в России по отношению к экстремистским организациям. Если трактовать их буквально, то теперь при каждом упоминании запрещённой соцсети нужно обязательно указывать, что она признана экстремистской на территории РФ. Причём делать это должны не только СМИ, но и обычные пользователи. Впрочем, требование станет обязательным лишь тогда, когда соцсети появятся в официальном реестре Минюста. Но мы, как видите, уже его выполняем: в случае чего правоохранители могут привлечь к ответственности задним числом за старые публикации. Кроме того, запрещено использовать символику экстремистской организации: это значит, что публикация или демонстрация логотипов Facebook*** и Instagram* может быть нарушением закона.

Буду ли я считаться экстремистом, если продолжу пользоваться Instagram*? Точно сказать нельзя. В Генпрокуратуре заявили, что привлекать не будут. Об этом же ранее говорил и глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам «миноритариев американской корпорации» не будут считать пособниками экстремистов. Но некоторые юристы осторожно замечают, что пока эти заявления ничем не подкреплены, и советуют быть осторожными. Если эти заявления подтвердятся, то не будут нарушением и новые посты в Instagram. При этом юристы напоминают, что вас могут привлечь за публикацию, которая сама по себе нарушает законы РФ. В этом случае то, что вы опубликовали информацию в экстремистской соцсети, вполне может стать отягощающим обстоятельством, рассказал агентству РИА Новости адвокат Максим Пашков. Ещё раз повторяем: пока это лишь рассуждения. Как всё будет на самом деле, в ближайшее время покажет реальная судебная практика. Что-то можно будет понять из официальных заявлений чиновников и правоохранителей.

Что точно нельзя делать в запрещённых в России соцсетях? Скорее всего, точно нельзя будет оплачивать рекламу в Instagram* и проводить любые транзакции в пользу соцсети. Правоохранители вполне могут счесть это за финансирование экстремистской организации, рассказал ТАСС юрист Павел Чиков. Согласился с ним и руководитель юридической компании Yusufov Group Асад Юсуфов. Опять же, какие ещё действия могут повлечь за собой административное или уголовное преследование, станет понятно в ближайшее время.

Я так понимаю, всё это касается и Facebook*** тоже? Да, к Facebook*** все эти заявления и рассуждения тоже относятся.

Получается, что WhatsApp теперь стал экстремистским мессенджером? Нет. На WhatsApp действие судебного решения не распространяется, заявили в Генпрокуратуре. Так что вы, как и раньше, можете общаться там с друзьями и пересылать друг другу забавные открытки.

Нарушу ли я закон, если обойду блокировки с помощью VPN? Здесь ситуация тоже неоднозначная. С одной стороны, деятельность VPN-сервисов и анонимайзеров запрещена на территории РФ с 2017 года. Но с другой стороны, для обычных пользователей не предусмотрено никакой ответственности. Впрочем, в последнее время Роскомнадзор активно взялся и за VPN-сервисы. За последний месяц ведомство заблокировало в России более 20 подобных сайтов и приложений.