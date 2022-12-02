Из-за чего легендарный Пеле попал в больницу и что известно о его состоянии?

В конце ноября легендарный футболист Пеле угодил в больницу. В разгар чемпионата мира по футболу в Катаре у трёхкратного победителя этого турнира резко ухудшилось состояние здоровья. Информацию об этом сообщил американский телеканал ESPN. Известно, что великий бразильский нападающий не первый месяц борется с серьёзным заболеванием.

Новость о госпитализации живой футбольной иконы потрясла всю футбольную общественность. Члены семьи Пеле и он сам уже дали некоторые комментарии.

О том, из-за чего Пеле угодил в больницу и что известно о его состоянии, — в материале amic.ru.

Из-за чего Пеле попал в больницу?

По информации ESPN, в клинику бразильца отвезла его жена, поскольку увидела у него отёки по всему телу.

В больнице у Пеле диагностировали общий отёк тела, декомпенсированную сердечную недостаточность и спутанность сознания.

Никакой другой информации в больнице на момент госпитализации не сообщили.

Прогнозов на выписку в клинике тоже делать не стали. Но СМИ подхватили тему и начали выдвигать самые разные версии, вплоть до того, что Пеле находится при смерти.

Что известно о состоянии легендарного бразильца?

В пресс-службе клиники, где находится Пеле, состояние легенды футбола оценили более чем оптимистично.

«После медицинского осмотра пациент был доставлен в общую палату без необходимости госпитализации в полуреанимационное отделение. Он в стабильном состоянии», — передаёт слова докторов National Post.

С каким недугом борется Пеле?

В сентябре 2021-го у бразильского футболиста диагностировали рак толстой кишки. Весной 2022 года Пеле уже госпитализировали. Известно, что за последние несколько месяцев он прошёл химиотерапию, но положительного результата она пока не принесла.

Кроме того, Пеле перенёс операцию по замене тазобедренного сустава, а также страдает заболеваниями почек и предстательной железы.

Как футбольный мир отреагировал на новости о Пеле?

В поддержку Пеле высказался Тите, который сейчас тренирует сборную Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

«Мы все хотим пожелать здоровья величайшему Пеле», — цитирует тренера France24.

Что говорят родственники Пеле о состоянии его здоровья?

Первой в соцсетях о состоянии Пеле высказалась его дочь. Она призвала общественность не нагнетать панику и заверила: всё не так страшно.

«Привет, друзья. Сегодня в средствах массовой информации появилось много тревожных сообщений о здоровье моего отца. Он находится в больнице, принимает лекарства. Некоторые из моих братьев и сестёр уже едут в Бразилию. Нет никакой чрезвычайной ситуации или нового ужасного прогноза. Мы ценим вашу заботу и любовь», — написала Келли Насименту.

Что о своей госпитализации сказал сам Пеле?

Пеле уже и сам опубликовал пост в соцсетях:

«Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом. Всегда приятно получать позитивные сообщения. Спасибо Катару и всем, кто посылает мне хорошее настроение», — появилось сообщение на странице бразильца.