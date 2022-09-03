Как добраться домой после салюта в Барнауле в День города?

В Барнауле в День города 3 сентября салюты прогремят в каждом районе. Все они начнутся в 22:00. Главный из них пройдёт на площади Сахарова. Как после него можно будет добраться домой на общественном транспорте, рассказываем в рубрике «Вопрос-ответ».

На каком автобусе можно будет уехать после салюта в Барнауле на площади Сахарова?

Сразу после салюта на автобусе можно будет уехать с остановки «Технический университет» на автобусах № 17, 33р, 47, 57, 60. Как уточнили в мэрии, после площади Октября общественный транспорт пойдёт по своим маршрутам.

Автобус № 55 будет ждать жителей посёлка Южного на остановке «Площадь Советов».

Маршруты № 6, 20, 24, 27, 35, 41, 53, 144 будут следовать по привычным маршрутам.

А трамваи в это время уже ходить не будут?

В это время можно будет уехать только на трамвае № 7. С остановки «Аграрный университет» первый состав отправится в 22:30, второй — в 22:39. Трамваи пойдут по ул. Анатолия — ул. Челюскинцев — ул. Антона Петрова — конечная станция «Докучаево» — ул. Попова — ул. Антона Петрова — ул. Телефонная — ул. Советской Армии — депо.