Как и откуда бесплатно отправить посылки мобилизованным из Алтайского края?
Сейчас выясняется, что кому-то из мобилизованных нужны тёплые носки, кому-то — каремат или спальник. Рассказываем, как эти вещи передать мужчинам
Частичная мобилизация, которую объявили в России 21 сентября, всех застала врасплох. У многих попавших под призыв время на сборы было очень ограничено, поэтому собраться «от и до» успели далеко не все. Среди них — и мужчины из Алтайского края. Сейчас выясняется, что кому-то нужны тёплые носки, кому-то — каремат или спальник. Большинство мобилизованных отправляют в Омск, где они сейчас проходят подготовку в учебных центрах. Как нужные вещи можно сейчас бесплатно передать призванным из Алтайского края, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».
Как можно отправить посылку мобилизованным в Омск?
Это можно сделать бесплатно через транспортную компанию СДЭК. В ТК amic.ru уточнили, что посылки для отправки в Омск принимают в Барнауле только по восьми адресам. Вот они:
— Строителей, 26;
— Балтийская, 105;
— Ленина, 112;
— Ленина, 47;
— Новосибирская, 1а;
— Красноармейский, 15;
— Красноармейский, 64;
— Попова, 114.
Какие нужны документы, чтобы отправить посылку?
От отправителя требуется только паспорт и контактный номер телефона.
В графе «получатель» можно указать фамилии сразу нескольких человек и их телефоны для оперативной связи с курьером. Также нужно указать адрес доставки либо пункт выдачи и данные того, кто может встретить и забрать посылку. То есть укажите фамилию, имя, отчество и номер телефона. Паспортные данные можно не указывать. Можно указать несколько получателей, если не знаете, кто именно сможет забрать посылку.
В транспортной компании уточнили, что перед отправкой все посылки будут досмотрены. Отправлять их будут один-три раза в неделю.
Что нельзя класть в посылку?
Запрещено отправлять все виды оружия и боеприпасов. Также под запретом наркотики, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества. Не примут к пересылке и скоропортящиеся продукты питания, например, колбасу.