Как и откуда бесплатно отправить посылки мобилизованным из Алтайского края?

Частичная мобилизация, которую объявили в России 21 сентября, всех застала врасплох. У многих попавших под призыв время на сборы было очень ограничено, поэтому собраться «от и до» успели далеко не все. Среди них — и мужчины из Алтайского края. Сейчас выясняется, что кому-то нужны тёплые носки, кому-то — каремат или спальник. Большинство мобилизованных отправляют в Омск, где они сейчас проходят подготовку в учебных центрах. Как нужные вещи можно сейчас бесплатно передать призванным из Алтайского края, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Как можно отправить посылку мобилизованным в Омск?

Это можно сделать бесплатно через транспортную компанию СДЭК. В ТК amic.ru уточнили, что посылки для отправки в Омск принимают в Барнауле только по восьми адресам. Вот они:

— Строителей, 26;

— Балтийская, 105;

— Ленина, 112;

— Ленина, 47;

— Новосибирская, 1а;

— Красноармейский, 15;

— Красноармейский, 64;

— Попова, 114.

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Какие нужны документы, чтобы отправить посылку?

От отправителя требуется только паспорт и контактный номер телефона.

В графе «получатель» можно указать фамилии сразу нескольких человек и их телефоны для оперативной связи с курьером. Также нужно указать адрес доставки либо пункт выдачи и данные того, кто может встретить и забрать посылку. То есть укажите фамилию, имя, отчество и номер телефона. Паспортные данные можно не указывать. Можно указать несколько получателей, если не знаете, кто именно сможет забрать посылку.

В транспортной компании уточнили, что перед отправкой все посылки будут досмотрены. Отправлять их будут один-три раза в неделю.

Что нельзя класть в посылку?

Запрещено отправлять все виды оружия и боеприпасов. Также под запретом наркотики, легковоспламеняющиеся и взрывчатые вещества. Не примут к пересылке и скоропортящиеся продукты питания, например, колбасу.