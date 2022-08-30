Как изменилась экономика Алтайского края за последние пять лет? Инфографика

Пандемия коронавируса стала настоящим испытанием для экономики не только Алтайского края, но и всей страны. 2020-й запомнился падением доходов, ростом безработицы и ухудшением многих ключевых показателей. Впрочем, в крае очень быстро нашли способы всё это «отыграть»: к своему 85-летию регион не только вернулся к допандемийным показателям, но и установил несколько важных рекордов.

О том, как изменилась экономика Алтайского края за последние пять лет, — в инфографике amic.ru.

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Зарплаты и доходы

Среднемесячная зарплата в Алтайском крае за прошедшие пять лет увеличилась больше чем на 10 тысяч рублей. Если в 2017-м заработная плата в среднем по краю составляла 22 743 рубля, то по итогам 2021 года — уже 33 872 рубля.

Речь идёт о номинальной начисленной зарплате — то есть до вычета налогов.

Доходы населения — это другой показатель. Здесь за пять лет Алтайский край «подрос» более чем на три тысячи рублей. По итогам 2021 года среднемесячный доход в Алтайском крае составил 25 683 рубля.

Единственный год, когда доходы не росли — «ковидный» 2020-й. Тогда показатель откатился на 0,3%. Но уже через год среднемесячный доход увеличился на 7,4% — рекордное значение за последние пять лет.

Рабочие места

Сильнее всего пандемия ударила по рынку труда. Уровень безработицы до этого ежегодно держался на отметке 1,5%: в 2018-м на учёте в центре занятости находилось 18 707 человек, 17 350 — в 2019-м и 17 045 — на начало 2020. Но к 1 января 2021 года в Алтайском крае зафиксировали сразу рекордное количество — 35 951 безработного. Уровень безработицы составил 3,2%.

Впрочем, показатель удалось очень быстро восстановить до привычных 1,5%. К началу 2022 года в регионе числилось 16 262 безработных — даже меньше, чем в «доковидные» годы.

Промышленное производство

Индекс промышленного производства — показатель, которым измеряют, насколько растут объёмы производства. Здесь Алтайский край даже в 2020-м году прирос на 1,1%. По итогам 2021-го индекс промпроизводства вновь оказался положительным и составил 102,2%.

Сегодня абсолютно каждая авиашина с пометкой «Сделано в России» изготовлена именно в Алтайском крае. Кроме того, регион производит больше половины паровых котлов и деревообрабатывающих станков в стране.

Объём отгруженной продукции по итогам 2021-го составил рекордные 578,1 млрд рублей.

Валовой региональный продукт

Валовой региональный продукт (ВРП) — ещё один важный экономический показатель, которым измеряют производство всех товаров и услуг. Здесь Алтайский край ежегодно прирастает: если в 2017-м ВРП составил 545,3 млрд рублей, то в 2020-м — уже 671,6 млрд.

Согласно оценкам, валовой региональный продукт по итогам 2021 года превысил прошлогодний показатель более чем на 100 млрд рублей и составил 772,6 млрд.

Наибольшую долю алтайского ВРП формирует обрабатывающее производство — почти 19%. Далее идут сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство — без малого 14%. Замыкает тройку торговля — 12,8% в структуре ВРП.

Импорт

Объём продукции, которую импортируют на Алтай, по итогам 2021 года составил более 680 млн долларов. Это почти на 200 млн больше, чем было пять лет назад.

Больше половины всего импорта в Алтайский край составляют металлы и металлические изделия (35,4%), а также машины и оборудование (24,3%).

Экспорт

Экспортирует Алтайский край почти в два раза больше, чем импортирует. Объём экспорта по итогам 2021 года составил 1,148 млрд долларов США. Регион почти восстановил допандемийный уровень: в 2019-м было 1,21 млрд долларов.

Такой аграрный регион, как Алтайский край, больше всего ожидаемо экспортирует продовольствие и сельхозпродукцию — 37,1% от всего объёма.

Строительство

В 2021-м году Алтайский край установил исторический для себя рекорд. В регионе ввели в эксплуатацию почти миллион (988,7) квадратных метров жилья. Объём строительных работ составил 79,1 млрд рублей.

КАИП

Краевая адресная инвестиционная программа позволяет региону привлекать дополнительные средства на строительство и ремонт важных объектов. Деньги выделяют как из федерального, так и из краевого бюджета. На них на Алтае возводят больницы и школы, а также капитально ремонтируют другие социальные учреждения.

На 2022 год в Алтайском крае по КАИП запланированы рекордные 17,3 млрд рублей. На них намерены построить и отремонтировать 379 объектов. Больше всего — 168 проектов — относятся к сфере образования. На втором месте — здравоохранение, по КАИП реализуют 81 проект.