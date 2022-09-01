Как изменились правила техосмотра с 1 сентября в России?

Правила техосмотра автомобилей изменились в России с 1 сентября. Список пунктов, которые обязательны для контроля, сократили на треть: с 82 до 55. Например, наличие огнетушителя, аптечки, знака аварийной остановки проверять больше не будут. Что ещё поменяли при получении диагностической карты и как это повлияет на стоимость её оформления, читайте в рубрике «Вопрос-ответ».

Теперь аптечку и огнетушитель можно не покупать?

Не совсем так. При проведении техосмотра наличие аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, согласно новым требованиям, действительно проверять не станут. Но в автомобиле всё это по правилам дорожного движения должно быть. Если при досмотре машины сотрудником ГИБДД чего-то из этого в авто не окажется, вам могут выписать штраф в размере 500 рублей (ч. 1 статьи 12.5 КоАП). Кстати, просроченная аптечка или пустой баллон огнетушителя является эквивалентом их отсутствия.

Что ещё теперь не будут проверять при прохождении техосмотра?

Специалисты на станции техобслуживания больше не станут замерять уровень шума транспортного средства, величину зазоров в тягово-сцепных устройствах, контролировать работоспособность «штатного противоугонного устройства» на рулевом валу и стеклоомывателя.

Также больше во внимание не будут брать коррозии и механические повреждения трубопроводов и шлангов, уровень шума выхлопной системы.

А что будут проверять при ТО?

Полный перечень включает в себя 55 пунктов, и к техосмотру нужно будет тщательно готовиться. Проверять будут тормозную систему, рулевое управление, световые приборы, состояние колёс, наличие зеркал, исправность ремней безопасности и др.

Перед тем как ехать на станцию техобслуживания, на автомобиль необходимо установить все штатные комплектующие, предусмотренные производителем, отметил Autonews председатель Союза операторов техосмотра Максим Бурдюгов. Также эксперт рекомендует снять с лобового стекла видеорегистраторы, навигаторы и другую электронику. Это связано с тем, что специалисты будут обращать внимание на трещины на лобовом стекле, работу дворников, обзорность в салоне.

Кто сейчас обязан проходить техосмотр?

Сейчас проходить техосмотр должны только такси, автобусы, грузовики и коммерческий транспорт.

Владельцы личных легковых авто с января 2022 года делать это не обязаны. Но на станцию техобслуживания придётся ехать, если вы купили машину, которая старше четырёх лет. Без диагностической карты поставить её на учёт не получится. Если на транспортном средстве было установлено газовое оборудование или был сделан тюнинг, техосмотр тоже придётся проходить.

На сколько увеличилась стоимость диагностической карты?

Изменения, которые вступили в силу, пока никак не отразились на стоимости техосмотра.